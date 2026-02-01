Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện 70 miếng vàng khi đào đất làm vườn, trị giá hơn 13 tỷ đồng

01-02-2026 - 10:58 AM | Tài chính quốc tế

Một phát hiện tình cờ trong khu vườn nhà đã hé lộ một kho báu có giá trị lịch sử lớn.

Khi sửa một cột hàng rào tại sân sau ở khu vực Milford-on-Sea, hạt Hampshire, miền nam nước Anh, một cặp vợ chồng đã đào trúng 70 đồng tiền vàng được chôn sâu dưới đất.

Ban đầu chỉ là những khối bùn đất thông thường, nhưng sau khi được làm sạch, các đồng tiền lộ rõ chân dung các vị vua Anh với hoa văn tinh xảo. Giới chuyên gia sau đó nhanh chóng vào cuộc giám định.

Theo các nhà nghiên cứu tại Bảo tàng Ashmolean, Oxford, số tiền vàng này được đúc trong giai đoạn kéo dài hơn một thế kỷ, từ thời Vua Henry VI cho tới Henry VIII. Một số đồng mang ký hiệu đặc biệt, bao gồm cả chữ cái của các hoàng hậu, cho phép xác định chính xác niên đại. Những đồng tiền mới nhất có từ cuối thập niên 1530, cho thấy kho báu nhiều khả năng được chôn giấu trong thời kỳ biến động dữ dội dưới triều Vua Henry VIII.

Giới sử học cho rằng đây không phải là một khoản tiền nhận được trong một lần, mà là tài sản tích lũy trong thời gian dài, có thể thuộc về một tu viện, một thương nhân hoặc một gia đình tìm cách bảo toàn của cải trước nguy cơ bị tịch thu.

Nhờ đặc tính khó bị ăn mòn của vàng và lớp đất sét bao bọc, các đồng tiền vẫn giữ được chi tiết sắc nét sau nhiều thế kỷ. Theo luật kho báu của Anh, số hiện vật này đã được ghi nhận chính thức trước khi đem đấu giá. Tổng giá trị thu về vượt 380.000 bảng Anh, tương đương gần 13,5 tỷ đồng Việt Nam, biến phát hiện tình cờ này thành một trong những kho báu thời Tudor đáng chú ý nhất từng được tìm thấy trong những năm gần đây.

Theo Wonderful Engineering

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

