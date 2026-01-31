Một NHTW gây chấn động, tăng lãi suất 100 điểm cơ bản

Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên trong gần 3 năm và cũng là mức tăng mạnh hơn dự báo của phần lớn giới phân tích. Cơ quan hoạch định chính sách cho biết áp lực lạm phát đang gia tăng, kỳ vọng lạm phát tăng mạnh và rủi ro tài khóa cùng rủi ro đối ngoại ngày càng lớn.

Quyết định được thông qua bởi Hội đồng gồm 7 thành viên với nhiều ý kiến trái chiều. Bốn thành viên ủng hộ tăng lãi suất 100 điểm cơ bản. Hai thành viên đề xuất tăng 50 điểm cơ bản. Một thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.

Trước đó, khảo sát của Reuters cho thấy 15 trong số 26 nhà phân tích dự báo ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản, lên mức 9,75%. Chỉ có một nhà phân tích dự đoán mức tăng 100 điểm cơ bản.

Trong phần thảo luận, hội đồng dẫn số liệu lạm phát tháng 12 ở mức 5,1%. Con số này thấp hơn so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, lạm phát lõi đã tăng lên 5,02% trong tháng 12, cao hơn so với 4,85% trong tháng 11. Mục tiêu lạm phát dài hạn của ngân hàng trung ương là 3%.

Tổng thống Gustavo Petro đã quyết định tăng lương tối thiểu 22,7% trong năm nay. Động thái này được dự báo sẽ tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá cả. Các nhà phân tích tham gia khảo sát của Reuters dự báo lạm phát tiêu dùng của Colombia sẽ đạt 6,32% vào cuối năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Leonardo Villar cho biết bộ phận kỹ thuật đã điều chỉnh dự báo lạm phát năm nay lên 6,3%. Mức này tăng mạnh so với dự báo trước đó là 4,1%. Ông cho biết tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 2,9%. Tăng trưởng trong năm nay được dự báo giảm xuống 2,6%.

Ngân hàng trung ương cũng cảnh báo thâm hụt tài khoản vãng lai đang nới rộng. Cơ quan này ước tính thâm hụt đạt 2,4% GDP trong năm 2025, tăng từ mức 1,6% trong năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là nhập khẩu tăng nhanh nhờ nhu cầu trong nước mạnh, trong khi xuất khẩu chỉ tăng ở mức khiêm tốn.

Thông báo của ngân hàng trung ương nhấn mạnh mức độ bất định bên ngoài đang ở mức cao. Các rủi ro bao gồm xung đột thương mại leo thang, chính sách nhập cư của Mỹ, căng thẳng địa chính trị và những lo ngại liên quan đến mức độ rủi ro tín nhiệm quốc gia của Colombia.

Bộ trưởng Tài chính German Avila, đại diện chính phủ trong hội đồng, tuyên bố chính phủ hoàn toàn không đồng tình với quyết định này. Ông cho rằng tăng trưởng kinh tế đang đi đúng hướng bền vững và việc nâng lãi suất có thể gây tổn hại đến tiêu dùng.

Theo Reuters