TTCK lớn nhất Đông Nam Á rung chuyển, giám đốc điều hành Sở Giao dịch từ chức: Chuyện gì đang xảy ra?

30-01-2026 - 15:27 PM | Tài chính quốc tế

Đợt bán tháo diễn ra sau khi MSCI bày tỏ lo ngại về tính minh bạch và cho rằng thị trường này có nguy cơ bị hạ cấp xuống trạng thái thị trường cận biên.

Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia (IDX) Iman Rachman, ngày 30/1 đã tuyên bố từ chức. Ông cho biết sẽ rời nhiệm sở để nhận trách nhiệm sau khi thị trường chứng khoán Jakarta lao dốc mạnh. Thị trường biến động sau cảnh báo về nguy cơ bị hạ bậc từ một nhà cung cấp chỉ số toàn cầu do những lo ngại liên quan đến tính minh bạch của thị trường.

“Với tư cách là Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia và như một hình thức nhận trách nhiệm cho những gì đã xảy ra hai ngày trước, tôi xin tuyên bố từ chức khỏi vị trí này. Tôi hy vọng đây là điều tốt nhất cho thị trường vốn Indonesia và mong rằng thị trường của chúng ta sẽ cải thiện trong thời gian tới”, ông Rachman nói với báo giới.

TTCK lớn nhất Đông Nam Á rung chuyển, giám đốc điều hành Sở Giao dịch từ chức: Chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia (IDX) Iman Rachman

Chỉ số Jakarta Composite Index (JCI) đã giảm hơn 8% trong phiên ngày 28/1, sau khi Morgan Stanley Capital International (MSCI) thông báo sẽ tạm thời ngừng bổ sung cổ phiếu Indonesia vào các chỉ số thị trường mới nổi. Nguyên nhân là vì chưa đáp ứng các tiêu chí về mức độ minh bạch và tỷ lệ cổ phiếu chuyển nhượng tự do (free-float).

Đà bán tháo tiếp tục kéo chỉ số giảm với biên độ tương tự trong phiên ngày 29/1. Sau đó, chỉ số này phục hồi dần nhờ cam kết hành động từ các cơ quan quản lý Indonesia, bao gồm kế hoạch nâng tỷ lệ free-float tối thiểu lên 15% số cổ phiếu lưu hành.

Chỉ số JCI biến động mạnh sau thông tin ông Rachman từ chức. Sau khi tăng khoảng 2% ở thời điểm mở cửa, chỉ số này quay đầu giảm vào vùng tiêu cực sau phát biểu của ông, sau đó phục hồi trở lại và giao dịch cao hơn khoảng 1,7% so với mức chốt phiên thứ Năm.

Ông Rachman cho biết một Tổng Giám đốc tạm quyền sẽ điều hành Sở Giao dịch cho đến khi người kế nhiệm chính thức được bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của ông theo kế hoạch ban đầu sẽ kết thúc vào tháng 6.

Theo Nikkei Asia

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

