Chân dung ứng viên sáng giá nhất cho vị trí tân Chủ tịch FED

Thị trường chờ đón quyết định của ông Trump

Trong tuyên bố ngày 29/1, Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ công bố người được đề cử vào cương vị Chủ tịch FED vào sáng 30/1 theo giờ Washington. Reuters nói rằng động thái này sẽ “xóa tan đám mây bất ổn” vốn bao trùm thị trường suốt nhiều tháng, mang đến cho các nhà đầu tư tín hiệu về chính sách tiền tệ sau kỷ nguyên của ông Jerome Powell, vốn kết thúc vào tháng 5 tới.

Ở thời điểm hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh. Một số tờ báo cho rằng Warsh là “người được chọn” còn nguồn thạo tin của Reuters cho biết nhân vật này đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng hôm 29/1.

Các nhà đầu tư cho rằng ông Warsh sẽ là một trong những lựa chọn với quan điểm cứng rắn hơn so với các ứng viên tiềm năng khác. Sonu Varghese, chiến lược gia kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Carson Group ở Chicago, cho biết: “Nếu người được đề cử thực sự là Warsh, chúng ta sẽ có một FED nghiêng một chút về quan điểm cứng rắn”.

Trên thực tế, các quyết định về lãi suất của FED không chỉ ảnh hưởng tới lãi suất quya đêm giữa các ngân hàng mà còn tác động tới lãi suất dài hạn, được đo bằng lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài của Mỹ. Chính điều này cũng ảnh hưởng tới chi phí vay mượn của người tiêu dùng và các doanh nghiệp.

Tổng thống Trump muốn FED giảm mạnh lãi suất và điều này gây áp lực lớn lên ông Powell. Bản thân ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích ông Powell vì không hạ lãi suất. Chính vì thế, người mà ông Trump đề cử cho vị trí tân chủ tịch FED sẽ bị chú ý về khả năng thực hiện chính sách tiền tệ mà không chịu nhượng bộ trước áp lực chính trị, một phẩm chất mà các nhà kinh tế cho rằng là nền tảng để chống lạm phát của bất kỳ ngân hàng trung ương nào. Đây cũng được đánh giá là yếu tố then chốt cho sự ổn định tài chính của nền kinh tế Mỹ.

Ông Kevin Warsh là ai?

Theo các nguồn tin thân cận, ông Kevin Warsh đã để lại ấn tượng tích cực với Tổng thống Donald Trump qua các cuộc trao đổi gần đây, trong bối cảnh Nhà Trắng đang cân nhắc lựa chọn người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.

Ông Kevin Warsh từng là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed giai đoạn 2006–2011, dưới thời Tổng thống George W. Bush và được xem là một nhân vật có ảnh hưởng trong giới hoạch định chính sách tiền tệ Mỹ. Trước khi gia nhập Fed, ông có sự nghiệp lâu năm tại Morgan Stanley, nơi ông thăng tiến đến vị trí Phó Chủ tịch điều hành – nền tảng giúp ông xây dựng mối liên hệ sâu rộng với Phố Wall.

Về đời tư, ông Warsh kết hôn với Jane Lauder – cháu gái của nhà sáng lập tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder và là người thừa kế khối tài sản tỷ phú của gia đình Lauder. Dù giá trị tài sản ròng cá nhân của ông Warsh không được công bố chính thức, sự nghiệp tại Fed và Morgan Stanley được cho là giúp ông sở hữu khối tài sản trên 1 triệu USD, trong khi tài sản của vợ ông được ước tính vượt 2 tỷ USD.

Đáng chú ý, Kevin Warsh có quan điểm khá cởi mở với tiền mã hóa. Trước đây, ông từng mô tả Bitcoin là một “kho lưu trữ giá trị bền vững, tương tự như vàng” – nhận định hiếm thấy ở các cựu quan chức cấp cao của Fed.

Về học vấn, ông Warsh sinh ra tại Albany, bang New York, theo học Đại học Stanford, tốt nghiệp Trường Luật Harvard, đồng thời có bằng cấp từ Trường Kinh doanh Harvard và Trường Quản lý Sloan thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Trước những đồn đoán về khả năng ông Warsh được chọn làm Chủ tịch Fed mới, thị trường tài chính đã phản ứng rõ rệt: đồng USD tăng giá trong khi chứng khoán Mỹ sụt giảm, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư rằng ông Warsh có thể chịu ảnh hưởng từ áp lực chính trị trong việc cắt giảm lãi suất.

Tổng thống Trump trước đó nhiều lần khẳng định người đứng đầu Fed tiếp theo phải ủng hộ chính sách hạ lãi suất và sẵn sàng lắng nghe quan điểm từ Nhà Trắng – một cách tiếp cận khác với truyền thống độc lập lâu nay của Fed.

Tham khảo: Reuters﻿