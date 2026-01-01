Fed giữ nguyên lãi suất, tiết lộ thời điểm cho đợt nới lỏng tiếp theo trong năm 2026

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Fed đang đối mặt với những câu hỏi ngày càng căng thẳng liên quan đến sự độc lập của ngân hàng trung ương, cũng như sự chuẩn bị cho giai đoạn chuyển giao lãnh đạo mới.

Theo tuyên bố sau cuộc họp, các chỉ báo hiện tại cho thấy hoạt động kinh tế Mỹ đang tăng trưởng vững chắc, trong khi thị trường lao động có dấu hiệu ổn định, dù tốc độ tạo việc làm còn chậm.

Fed cũng xóa bỏ câu cảnh báo trước đây về nguy cơ thị trường lao động suy yếu mạnh hơn áp lực lạm phát. Đây là một dấu hiệu cho thấy cơ quan này đánh giá tình hình hiện tại đang cân bằng hơn giữa 2 mục tiêu kép là ổn định giá cả và toàn dụng lao động.

Cũng theo tuyên bố, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế đầu vào và đánh giá cẩn trọng triển vọng vĩ mô trước khi có thêm bất kỳ điều chỉnh nào về lãi suất. Dự kiến, ít nhất đến tháng 6, Fed mới cân nhắc thay đổi tiếp theo trong chính sách tiền tệ.

Tuy quyết định giữ nguyên lãi suất là phù hợp với kỳ vọng của thị trường, nhưng các ý kiến bất đồng vẫn tồn tại. 2 Thống đốc Stephen Miran và Christopher Waller, đều được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, đã bỏ phiếu phản đối và kêu gọi 1 lần giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Ông Miran, người được chỉ định tạm thời vào ghế trống hồi tháng 9/2025, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào thứ Bảy. Trong kh đó, ông Waller tuy từng được phỏng vấn cho vị trí Chủ tịch Fed nhưng được đánh giá khó có cơ hội thành công.

Quyết định chính sách lần này có vẻ mang tính kỹ thuật, nhưng lại diễn ra trong bối cảnh đầy biến động tại trụ sở Fed. Chủ tịch Jerome Powell chỉ còn 2 cuộc họp nữa trước khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm đầy sóng gió. Trong khoảng thời gian này, ông đã dẫn dắt ngân hàng trung ương Mỹ vượt qua đại dịch toàn cầu, suy thoái sâu và nhiều cuộc đối đầu căng thẳng với chính quyền Tổng thống Trump.

Gần đây nhất, ông Powell phải đối mặt với trát triệu tập từ Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá 2,5 tỷ USD tại Washington. Trước đó, ông từng nhiều lần bị Tổng thống Trump đe dọa cách chức, còn Thống đốc Lisa Cook, một nhân sự do chính quyền tiền nhiệm bổ nhiệm, đang chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về tính hợp pháp của quyết định sa thải.

Trong tuyên bố gần đây, ông Powell thẳng thắn cho rằng các hành động từ phía Nhà Trắng, bao gồm cả cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, chính là nỗ lực nhằm kiểm soát chính sách tiền tệ của Fed. Dù các đời Tổng thống trước cũng từng gây áp lực lên Fed, song chưa từng có tiền lệ nào mang tính công khai và quyết liệt như dưới thời ông Trump.

Trong khi cuộc chiến chính trị vẫn chưa có hồi kết, nền kinh tế Mỹ đang cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi ấn tượng. Tăng trưởng GDP quý III đạt tới 4,4%, và dự báo quý IV có thể tăng đến 5,4% theo tính toán của Fed Atlanta.

Song, thị trường lao động vẫn khá trầm lắng, một phần do chính sách siết chặt nhập cư từ chính quyền Trump. Số lượng việc làm mới tạo ra không nhiều, nhưng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp vẫn ở mức thấp nhất trong hai năm, cho thấy chưa có làn sóng sa thải đáng lo ngại.

Vấn đề khiến nhiều quan chức Fed băn khoăn hiện nay là lạm phát. Dù đã hạ nhiệt so với mức đỉnh 40 năm hồi 2022, lạm phát hiện vẫn duy trì quanh mốc 3%, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% mà Fed đặt ra.

Một số thành viên FOMC tỏ ra thận trọng và cho rằng các đợt cắt giảm lãi suất nên được dừng lại hoặc hoãn lại cho đến khi có bằng chứng chắc chắn rằng giá cả đang thật sự hạ nhiệt.

Trong bức tranh lạm phát đó, một yếu tố âm ỉ là tác động của các chính sách thuế quan từ chính quyền Trump. Các nhà kinh tế của Fed đánh giá rằng các loại thuế áp lên hàng hóa nhập khẩu, vốn gây áp lực giá trong ngắn hạn, có thể giảm dần vào cuối năm nay, qua đó giúp lạm phát hạ nhiệt.

Theo CNBC﻿