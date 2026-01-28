Chờ đợi gần 6 năm, Trung Quốc cuối cùng cũng được thở phào: Công trình 375.000 tỷ sắp có thay đổi cực lớn

Dự án điện hạt nhân Trương Châu ở Trung Quốc đã đạt được một cột mốc xây dựng quan trọng khác khi các kỹ sư lắp đặt tổ máy phát hơi thứ ba và cũng là cuối cùng tại Tổ máy số 3 vào ngày 26/1. Tổng vốn đầu tư cho dự án này hơn 100 tỷ NDT (tương đương 375.000 tỷ đồng)

Động thái này đánh dấu sự tiến triển ổn định tại một trong những dự án phát triển hạt nhân lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến.

Khu phức hợp Trương Châu sẽ là nơi đặt 6 lò phản ứng Hualong One (HPR1000). Tổ máy số 3 là lò phản ứng thứ ba được lên kế hoạch xây dựng tại cơ sở này. Việc lắp đặt thành công máy phát điện hơi nước giúp dự án tiếp tục đúng tiến độ và báo hiệu sự sẵn sàng cho các giai đoạn xây dựng chính tiếp theo.

Tiến độ tại Trương Châu

Trung Quốc đã phê duyệt dự án điện hạt nhân Trương Châu theo từng giai đoạn. Chính quyền đã cấp giấy phép xây dựng cho Tổ máy số 1 và số 2 vào tháng 10/2019. Công ty năng lượng Trương Châu CNNC - Guodian là chủ sở hữu dự án.

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc nắm giữ 51% cổ phần, trong khi Tập đoàn Guodian Trung Quốc sở hữu 49% còn lại. Các nhà thầu đã khởi công xây dựng Tòa nhà số 1 vào tháng 10/2019. Việc xây dựng Tòa nhà số 2 bắt đầu vào tháng 9/2020.

Cả hai lò phản ứng đều được xây dựng với tốc độ nhanh hơn so với các dự án hạt nhân trước đó ở Trung Quốc. Tổ máy số 1 bắt đầu hoạt động thương mại vào ngày 1/1/2025. Tổ máy số 2 đi vào hoạt động chính xác một năm sau đó, vào ngày 1/1/2026.

Những cột mốc này đánh dấu một bước tiến lớn trong việc mở rộng năng lực hạt nhân ven biển của Trung Quốc.

Cột mốc của máy phát điện hơi nước

Máy phát hơi nước đóng vai trò trung tâm trong các lò phản ứng nước áp lực như Hualong One. Chúng truyền nhiệt từ lõi lò phản ứng để tạo ra hơi nước phục vụ phát điện. Việc lắp đặt chúng đòi hỏi sự phối hợp chính xác và kế hoạch nâng hạ vật nặng.

Các kỹ sư dự án cho biết họ đã rút ra bài học kinh nghiệm từ giai đoạn xây dựng đầu tiên. Họ đã áp dụng các phương pháp nâng hạ được cải tiến, hậu cần được nâng cao và tiến độ thi công chặt chẽ hơn.

Những cải tiến này đã rút ngắn thời gian lắp đặt và giảm thiểu rủi ro trong quá trình xây dựng.

Việc hoàn thành lắp đặt đã tạo nền tảng vững chắc cho các công việc sắp tới. Các đội thi công sẽ tiến hành nâng mái vòm và hàn đường ống chính. Các giai đoạn này thể hiện những bước quan trọng hướng tới việc hoàn thiện lò phản ứng và tích hợp hệ thống.

Việc xây dựng Tổ máy số 3 bắt đầu vào tháng 2/2024. Công việc xây dựng Tổ máy số 4 bắt đầu vào tháng 9 cùng năm.

Cả hai lò phản ứng đều thuộc giai đoạn II của dự án Trương Châu, được Hội đồng Nhà nước Trung Quốc phê duyệt vào tháng 9/2022.

Các nhà phát triển dự định xây thêm hai lò phản ứng nữa tại địa điểm này, nâng tổng số lên sáu lò phản ứng. Sau khi hoàn thành, nhà máy điện hạt nhân Trương Châu sẽ trở thành một trong những cơ sở điện hạt nhân lớn nhất Trung Quốc.

Toàn bộ tổ hợp dự kiến sẽ sản xuất hơn 60 tỷ kilowatt-giờ điện mỗi năm.

Sản lượng đó có thể đáp ứng khoảng 75% tổng nhu cầu điện năng của Hạ Môn và Trương Châu. Cả hai thành phố này đều nằm ở phía nam tỉnh Phúc Kiến và là trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng.

Trung Quốc tiếp tục mở rộng năng lượng hạt nhân để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng và các mục tiêu về khí hậu. Lò phản ứng Hualong One nằm ở trung tâm của chiến lược đó. Trung Quốc đã tự thiết kế lò phản ứng này và hiện đang triển khai rộng rãi dọc theo bờ biển của mình.

Với tiến độ thi công thuận lợi của Tổ máy số 3, Zhangzhou củng cố nỗ lực của Trung Quốc trong việc đẩy nhanh và hiệu quả xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Dự án này cũng phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn bằng nguồn điện nền có lượng khí thải carbon thấp.