Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia chủ chốt BRICS được cho là có dự trữ vàng gấp đôi mức công bố, chỉ kém Mỹ gần 3.000 tấn

28-01-2026 - 14:12 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ hiện là quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới với hơn 8.000 tấn.

Trong bối cảnh giá vàng đạt mức cao kỷ lục, Trung Quốc có thể đang nắm giữ vàng nhiều hơn số lượng đã công bố.

Theo báo cáo của Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ), Trung Quốc được cho là đang sở hữu 5.500 tấn vàng dự trữ, gấp hơn 2 lần so với lượng vàng đã công bố.

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), với 8.133,5 tấn, Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng. Đứng thứ 2 là Đức, với 3.350,3 tấn; tiếp theo là Italy (2.451,9 tấn), Pháp (2.437 tấn), Nga (2.326,5 tấn) và Trung Quốc (2.305,4 tấn).

Dù chính xác hay không, ước tính của ANZ cho thấy Trung Quốc đang tích trữ một nguồn tài nguyên chiến lược để chuẩn bị cho kỷ nguyên “Nhóm Hai nước” mà Trung Quốc và Mỹ thống trị.

Chiến lược đột phá về thăm dò khoáng sản quốc gia của Trung Quốc, được công bố lần đầu vào năm 2011, kêu gọi thăm dò và khai thác tất cả các nguồn tài nguyên, từ dầu thô và khí đốt tự nhiên đến các khoáng sản như vàng, đồng, uranium và kim loại đất hiếm.

Mức độ nghiêm túc mà Trung Quốc dành cho chiến lược tích trữ tài nguyên có thể được đánh giá qua các nỗ lực tuyển dụng của nước này. Các công ty phát triển tài nguyên lớn thuộc sở hữu nhà nước, chẳng hạn như Tập đoàn Khai thác mỏ Zijin, đang tăng cường nỗ lực tuyển dụng những người có chuyên môn về luyện kim, khảo sát địa chất và khai thác mỏ.

Trong khi đó, Trung Quốc – nước chủ chốt BRICS – đang giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ. Theo số liệu chính thức từ Bộ Tài chính Mỹ, số trái phiếu này đã giảm xuống dưới 700 tỷ USD, giảm gần 50% so với mức đỉnh điểm.

Trái phiếu chỉ chiếm khoảng 2% tổng nợ quốc gia của Mỹ là 38 nghìn tỷ USD. Dựa trên ước tính của ANZ, dự trữ vàng của Trung Quốc sẽ có giá trị lớn hơn lượng trái phiếu kho bạc mà nước này nắm giữ. Bắc Kinh có thể đang giảm lượng trái phiếu kho bạc nắm giữ nhằm đối phó với rủi ro tín dụng liên quan đến nợ chính phủ Mỹ.

Giá vàng thế giới lần lượt vượt mốc 4.500 USD/ounce và 4.600 USD/ounce trong nửa đầu tháng 1, trước khi tiếp tục vượt ngưỡng 4.700 USD/ounce, 4.800 USD/ounce và 4.900 USD/ounce trong tuần vừa qua. Đến phiên giao dịch sáng 28/1, giá vàng đã thiết lập vùng đỉnh mới 5.000–5.200 USD/ounce.

Tốc độ tăng giá của vàng là chưa từng có trong gần 50 năm qua, chỉ thấp hơn đôi chút so với giai đoạn cuối năm 1979-đầu năm 1980. Tính cả năm 2025, giá vàng tăng khoảng 65%, và chỉ trong chưa đầy một tháng đầu năm 2026, kim loại quý này đã tăng thêm hơn 20,5%.﻿

Giá vàng phá đỉnh, một quốc gia quyết định mua thêm 150 tấn, mục tiêu vào top 10 dự trữ vàng thế giới

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed liệu đã chấm dứt cắt giảm lãi suất? Hàng loạt chuyên gia lên tiếng dự báo thời điểm hành động

Fed liệu đã chấm dứt cắt giảm lãi suất? Hàng loạt chuyên gia lên tiếng dự báo thời điểm hành động Nổi bật

Đang bị EU trừng phạt, tàu chở dầu Nga được một tàu châu Âu hộ tống tới nước đồng minh của Mỹ mà không bị bắt giữ: Chuyện gì đây?

Đang bị EU trừng phạt, tàu chở dầu Nga được một tàu châu Âu hộ tống tới nước đồng minh của Mỹ mà không bị bắt giữ: Chuyện gì đây? Nổi bật

Thị phần Grab tại ĐNÁ tăng lên 55%, thống trị đồng thời cả 6 thị trường lớn

Thị phần Grab tại ĐNÁ tăng lên 55%, thống trị đồng thời cả 6 thị trường lớn

13:51 , 28/01/2026
Giấu kỹ suốt 2 năm, Trung Quốc giờ mới để lộ kết quả choáng ngợp: Đối thủ thì thất bại, còn họ làm được rồi

Giấu kỹ suốt 2 năm, Trung Quốc giờ mới để lộ kết quả choáng ngợp: Đối thủ thì thất bại, còn họ làm được rồi

13:37 , 28/01/2026
NÓNG: Các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra thuốc kháng virus Nipah

NÓNG: Các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra thuốc kháng virus Nipah

13:00 , 28/01/2026
Puma phải bán 29% cổ phần cho 1 ông lớn Trung Quốc vì thua lỗ, đơn hàng tồn sắp cắt giảm kỷ lục

Puma phải bán 29% cổ phần cho 1 ông lớn Trung Quốc vì thua lỗ, đơn hàng tồn sắp cắt giảm kỷ lục

12:33 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên