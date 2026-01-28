Puma phải bán 29% cổ phần cho 1 ông lớn Trung Quốc vì thua lỗ, đơn hàng tồn sắp cắt giảm kỷ lục

Anta Sports Products của Trung Quốc sẽ mua 29% cổ phần của đối thủ Đức Puma với giá 1,5 tỷ euro (khoảng 1,78 tỷ USD), thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Thương vụ được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của Anta.

Theo công bố, Anta sẽ mua lại số cổ phần trên từ Artemis, công ty đầu tư của gia đình Pinault, đồng thời là cổ đông kiểm soát của Kering, tập đoàn xa xỉ đứng sau các thương hiệu như Gucci và Balenciaga.

Thương vụ với Puma tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thương hiệu quốc tế của Anta, vốn đã bao gồm Fila, Descente và Kolon Sport. Ngoài ra, công ty con ở nước ngoài của Anta là Amer Sports sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Arc'teryx và Salomon.

Trong thông cáo báo chí, Anta cho biết dấu ấn toàn cầu cùng định vị chuyên sâu trong lĩnh vực thể thao của Puma phù hợp với chiến lược phát triển đa thương hiệu của tập đoàn. Anta cũng khẳng định sẽ tìm kiếm đại diện trong hội đồng giám sát của Puma sau khi hoàn tất giao dịch.

Phản ứng trước thông tin trên, cổ phiếu Puma tăng 17%, trong khi cổ phiếu Anta niêm yết tại Hồng Kông tăng tới 3,4% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba.

Anta hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường đồ thể thao Trung Quốc, thị trường được ước tính đạt 600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 86,3 tỷ USD) vào năm ngoái, theo dữ liệu của iiMedia Research. Đà tăng trưởng của công ty phần lớn đến từ chiến lược thâu tóm các thương hiệu nước ngoài. Năm ngoái, Anta đã chi 290 triệu USD để mua lại hãng thiết bị ngoài trời Jack Wolfskin của Đức từ Topgolf Callaway Brands, qua đó củng cố vị thế trong phân khúc outdoor.

Về kết quả kinh doanh gần đây, Anta cho biết doanh thu bán lẻ của thương hiệu Anta cốt lõi giảm ở mức thấp trong quý từ tháng 10 đến tháng 12 so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu của Fila tăng ở mức trung bình một chữ số, còn các thương hiệu khác ghi nhận mức tăng mạnh từ 35% đến 40%.

Ở chiều ngược lại, Puma đã chuyển sang thua lỗ ròng trong quý từ tháng 7 đến tháng 9, do doanh số suy yếu tại nhiều thị trường, trong đó có Trung Quốc.

Ông Ding Shizhong, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Anta, cho rằng giá cổ phiếu Puma trong những tháng gần đây chưa phản ánh đúng tiềm năng dài hạn của thương hiệu, đồng thời khẳng định Anta sẽ đóng vai trò thúc đẩy quá trình phục hồi của Puma.

Được thành lập năm 1991 và có trụ sở tại Phúc Kiến, Anta hiện tập trung mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á, Trung Đông, Bắc Mỹ và châu Âu. Tập đoàn cho biết thương vụ dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan quản lý, và toàn bộ nguồn vốn sẽ đến từ dòng tiền nội bộ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Jefferies cảnh báo Anta nhiều khả năng sẽ phát hành cổ phiếu mới sau thương vụ, dựa trên tiền lệ các thương vụ mua bán/sáp nhập trước đây. Họ cũng lưu ý rằng quá trình tái cấu trúc Puma có thể ảnh hưởng đến Shenzhou International, nhà sản xuất may mặc có Puma và Nike là những khách hàng lớn.

“Quá trình cải tổ sắp tới của Puma có thể đòi hỏi phải cắt giảm đáng kể lượng hàng tồn kho. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này có thể gây tác động tiêu cực đến các đơn hàng của Puma từ Shenzhou trong vòng 12-18 tháng tới,” nhóm phân tích của Jefferies nhận định.

Theo: Nikkei Asia