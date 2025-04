Nike, Adias, Puma rơi vào khó khăn do mức thuế quan mới của Mỹ hướng đến các quốc gia Đông Nam Á

39% giày dép và 18% hàng may mặc Adidas được sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Reuters

Ngày 3/4, chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố loạt thuế quan mới áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia châu Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Bangladesh và Campuchia. Động thái này được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến giá thành sản phẩm của các thương hiệu thể thao lớn như Nike, Adidas và Puma tại thị trường Mỹ, vốn phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng tại khu vực Đông Nam Á.

Theo thông tin được công bố, mức thuế áp dụng mới lên tới 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam, 49% từ Campuchia, 37% từ Bangladesh và 32% từ Indonesia. Bên cạnh đó, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc cũng được tăng thêm 34 điểm phần trăm, bên cạnh mức 20% đã áp dụng trước đó.

Việc tăng thuế này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Mỹ thời gian qua đã tích cực dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm tránh rủi ro từ căng thẳng chính trị giữa Washington và Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất sang các quốc gia Đông Nam Á giờ đây cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách thương mại mới.

Một số thương hiệu nổi tiếng với người tiêu dùng sẽ đối mặt với khó khăn lớn do các mức thuế quan mà Tổng thống Trump áp đặt. Cụ thể, báo cáo thường niên của Nike cho thấy, trong năm tài chính 2024, hãng này đã sản xuất đến 50% giày dép và 28% hàng may mặc tại Việt Nam. Trong khi đó, Adidas, mặc dù cũng phụ thuộc vào Việt Nam, nhưng mức độ ảnh hưởng có phần nhẹ nhàng hơn với 39% giày dép và 18% hàng may mặc được sản xuất tại đây. Bên cạnh Việt Nam, Adidas còn có các trung tâm sản xuất quan trọng tại Indonesia và Campuchia, nơi lần lượt sản xuất 32% giày dép và 23% trang phục của hãng.

Bên cạnh Nike và Adidas, VF Corporation cũng là doanh nghiệp đứng sau các thương hiệu giày dép, quần áo và phụ kiện như The North Face, Timberland, Vans và Jansport, phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc và Việt Nam. Theo một tài liệu vào tháng 12 năm ngoái, khoảng 38% nhà cung cấp của VF Corporation ở Trung Quốc và 17% ở Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, thông tin về các mức thuế mới đã khiến cổ phiếu của các công ty bị ảnh hưởng rõ rệt. Cổ phiếu của các hãng thời trang thể thao hàng đầu như Nike, Adidas và Puma đều giảm mạnh sau thông báo.

Cổ phiếu của hãng thời trang nhanh H&M – vốn có chuỗi cung ứng chủ yếu từ Trung Quốc và Bangladesh – cũng giảm 5%. Trong khi đó, hai tập đoàn bán lẻ lớn của Mỹ là Amazon và Target lần lượt giảm 8% và 10%.

Các nhà phân tích cho rằng những thương hiệu phục vụ phân khúc cao cấp, chẳng hạn như On Holding có thể dễ dàng điều chỉnh giá bán để bù đắp chi phí thuế quan mà không ảnh hưởng quá nhiều đến doanh số. Tuy nhiên, với các thương hiệu đại trà hơn, giải pháp khả dĩ trước mắt là đàm phán lại với các nhà cung cấp và đối tác để chia sẻ chi phí phát sinh trong chuỗi cung ứng.

Theo tính toán của ông Sheng Lu, giáo sư ngành thời trang và dệt may tại Đại học Delaware, các mức thuế mới sẽ làm tăng mức thuế nhập khẩu trung bình đối với hàng may mặc tại Mỹ từ 14,5% trong năm 2024 lên 30,6%.

Dựa trên kim ngạch nhập khẩu năm 2024, chính sách mới sẽ khiến tổng số tiền thuế áp dụng lên hàng may mặc tăng lên khoảng 26 tỷ USD, cao gấp đôi so với năm trước. Mức chi phí tăng này, theo đánh giá của giới chuyên môn, có thể sẽ được chuyển phần lớn sang người tiêu dùng cuối cùng tại Mỹ, thông qua việc điều chỉnh giá bán lẻ.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang trong quá trình phục hồi sau đại dịch và các đứt gãy chuỗi cung ứng, việc điều chỉnh thuế quan lần này được dự báo sẽ tạo ra nhiều thách thức mới cho các doanh nghiệp trong ngành thời trang và bán lẻ, đồng thời thúc đẩy làn sóng đánh giá lại chiến lược sản xuất và phân phối hàng hóa trên quy mô quốc tế.