Fed liệu đã chấm dứt cắt giảm lãi suất? Hàng loạt chuyên gia lên tiếng dự báo thời điểm hành động

Các quan chức Fed đã phát tín hiệu rõ ràng rằng sẽ giữ nguyên lãi suất chuẩn trong cuộc họp tuần này. Điều đó khiến các nhà kinh tế tranh luận về một câu hỏi lớn hơn: Fed sẽ duy trì mức lãi suất này trong bao lâu?

Kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất nhanh chóng tiếp theo đang dần mờ nhạt. Thị trường dự báo Fed sẽ không có bất kỳ động thái nào cho đến tháng 7. Tuy nhiên, việc chờ đợi tới 6 tháng cũng làm giảm khả năng Fed sẽ tiếp tục hành động.

Nhà kinh tế trưởng cấp cao Sarah House tại Wells Fargo cho rằng thời gian trì hoãn càng kéo dài thì cơ sở dữ liệu kinh tế cần thiết để thuyết phục Fed nới lỏng chính sách càng phải yêu cầu cao hơn.

Dù phần lớn giới phân tích vẫn tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào một thời điểm nào đó, một số nhà kinh tế bắt đầu hoài nghi khả năng này.

Nhà kinh tế trưởng Michael Feroli tại JPMorgan dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt cả năm 2026. Theo ông, động thái tiếp theo của Fed sẽ là tăng lãi suất vào nửa cuối năm 2027.

Các quan chức Fed sẽ họp trong hai ngày 27-28/1. Chủ tịch Jerome Powell sẽ tổ chức họp báo sau đó 30 phút. Năm ngoái, Fed đã cắt giảm lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản trong ba cuộc họp liên tiếp kể từ tháng 9, đưa lãi suất chuẩn về phạm vi 3,5% - 3,75%.

Dù lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed, đa số các quan chức đã ủng hộ việc nới lỏng chính sách trong năm ngoái do thị trường lao động có dấu hiệu suy yếu. Fed muốn kiểm soát lạm phát nhưng không muốn trả một cái giá quá cao đó là suy thoái kinh tế.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây xáo trộn nền kinh tế. Trước những lựa chọn chính sách chưa từng xuất hiện kể từ trước Thế chiến II, các nhà kinh tế tỏ ra thận trọng trong triển vọng đánh giá.

Số liệu của chính phủ Mỹ kể từ khi kết thúc đợt đóng cửa chính phủ vào cuối mùa thu năm ngoái cho thấy hoạt động kinh tế vững hơn và thị trường lao động ổn định hơn so với kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 4,4% trong tháng 12. Tuy vậy, giới kinh tế vẫn giữ thái độ dè dặt.

Trong một cuộc phỏng vấn, nhà kinh tế trưởng Diane Swonk phụ trách Mỹ tại HSBC nhận định Fed đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, lạm phát vẫn dai dẳng. Mặt khác, tăng trưởng thu nhập không đủ mạnh để củng cố thị trường lao động và thúc đẩy nền kinh tế.

Theo nhà kinh tế trưởng Lindsey Piegza tại Stifel, nội bộ Fed đang tồn tại sự chia rẽ. Một bên ngày càng lo ngại về đà suy yếu trong động lực tuyển dụng. Bên còn lại vẫn tập trung vào áp lực giá cả ở mức cao. Một số quan chức cũng lo rằng việc tiếp tục nới lỏng chính sách có thể làm lạm phát tăng tốc trở lại.

Ông Robert Kaplan, cựu Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas, cho biết Fed sẽ không sẵn sàng cắt giảm lãi suất thêm cho tới khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy lạm phát đang giảm.

“Chúng ta có thể sẽ đạt được điều đó, nhưng Fed cần phải nhìn thấy nó”, ông Kaplan nói.

Giới phân tích dự báo lạm phát sẽ cải thiện, nhưng phải tới nửa cuối năm. Trong quý 1, lạm phát được cho là sẽ tăng trở lại khi các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán.

Nhiều nhà kinh tế cho rằng Chủ tịch Fed mới sẽ sớm thúc đẩy việc hạ lãi suất. Trong nhiều tháng, giới đầu tư từng tin rằng việc thay đổi lãnh đạo Fed sẽ tự động dẫn tới nới lỏng chính sách.

Tuy nhiên, thị trường trái phiếu đã đổi hướng. Nhà kinh tế Brian Bethune tại Đại học Boston College cho rằng thị trường có thể phản ứng tiêu cực nếu Fed cắt giảm lãi suất quá mạnh, đẩy lợi suất dài hạn tăng cao.

Nhà kinh tế trưởng Scott Anderson tại BMO Capital Markets nhận định tuyên bố chính sách của Fed và cuộc họp báo của ông Powell lần này sẽ mang xu hướng cứng rắn hơn.

Ông cho rằng hiện không có áp lực cấp bách buộc Fed phải hành động theo bất kỳ hướng nào. Dù vậy, ông Anderson vẫn dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay khi lạm phát hạ nhiệt.

Nhà kinh tế trưởng David Mericle phụ trách Mỹ tại Goldman Sachs dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và thực hiện lần cắt cuối cùng của chu kỳ vào tháng 9. Theo kịch bản này, lãi suất sẽ giảm về mức 3,25% - 3,5%.

Ông Mericle cho rằng trong một đến hai năm tới Fed sẽ nghiêng về chiều hướng giảm. Ông đánh giá khả năng tăng lãi suất là rất thấp.

Theo MarketWatch