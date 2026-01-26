Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp Fed tuần này: Việc cắt giảm lãi suất không còn là thắc mắc lớn nhất, dự đoán NHTW giữ nguyên lãi suất tăng vọt 97%

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 27-28/1. Bên cạnh đó, bốn trong số bảy công ty thuộc nhóm Magnificent Seven sẽ công bố báo cáo tài chính.

Microsoft, Meta, Tesla và Apple đều dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý IV trong tuần này. Sự chú ý của nhà đầu tư nhiều khả năng vẫn tập trung vào chi tiêu của các công ty dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) và tham vọng của các công ty trong mô hình này.

Những công ty công nghệ lớn này vẫn chiếm một phần đáng kể trong chỉ số S&P 500, vì vậy kết quả kinh doanh của họ vẫn có ảnh hưởng đến biến động hàng ngày của chỉ số này. Nhưng khi các lĩnh vực phi công nghệ bắt kịp, điều đó có thể dẫn đến một thị trường bền vững hơn, một thị trường ít phụ thuộc vào hiệu suất của những cổ phiếu được chọn lọc.

Về phía ngân hàng trung ương, các nhà đầu tư dự đoán gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 3,5% - 3,75%. Theo FedWatch Tools của CME Group, các nhà giao dịch dự đoán 97% khả năng Fed sẽ không cắt giảm lãi suất.

Giám đốc đầu tư Alex Guiliano tại công ty Resonate Wealth Partners trao đổi với MarketWatch: “Chúng tôi dự đoán cuộc họp ngày 28/1 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) không có gì đáng chú ý. Hiện tại, Fed có rất ít lý do để cắt giảm lãi suất, đặc biệt là sau khi đã cắt giảm lãi suất trong ba cuộc họp gần đây nhất”.

Thực tế, tin tức quan trọng hơn cả quyết định lãi suất của Fed là diễn biến về lựa chọn của Tổng thống cho chức Chủ tịch Fed. Ông Jerome Powell sẽ kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch vào tháng 5 năm nay.

Thời gian gần đây, ông Powell đã phải đối mặt với nhiều áp lực chính trị, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành cuộc điều tra hình sự liên quan đến lời khai của ông về dự án cải tạo trụ sở Fed.

Theo tỷ lệ dự đoán trên Polymarket, Giám đốc đầu tư toàn cầu mảng trái phiếu Rick Rieder của BlackRock hiện đang là một ứng viên tiềm năng và được ông Trump ưu ái nhất.

Cựu quan chức Fed Kevin Warsh và cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump Kevin Hassett là những người vốn được đánh giá cao cho vị trí chủ tịch Fed. Tuy nhiên, tỷ lệ dự đoán cho hai vị này hiện chỉ còn lần lượt là 33% và 6%.

Trả lời báo giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ông Trump khen ngợi rằng ông Rick Rieder của BlackRock “rất ấn tượng”.

“Sự biến động trên thị trường chứng khoán có thể xảy ra ngay sau khi chủ tịch Fed mới nhậm chức vào giữa năm, khi thị trường bắt đầu làm quen với giọng điệu và định hướng của người đứng đầu mới”, ông Guiliano nói.

Nếu chủ tịch Fed mới thực sự có ý định cắt giảm lãi suất, điều này có thể dẫn đến một Fed ôn hòa hơn từ mùa hè năm nay. Các nhà giao dịch bắt đầu tính đến khả năng này, dự đoán 59% Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Ngay cả khi một vài cuộc họp tới của Fed không có gì đáng chú ý, các nhà đầu tư vẫn sẽ theo dõi và phản ứng.

“Thị trường đã quen với việc lắng nghe rất kỹ và theo sát từng lời của ông Jerome Powell, như thể ông ấy sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của chúng ta trong 30 - 60 ngày tới”, người đứng đầu chiến lược đầu tư Liz Thomas tại SoFi nói.

Theo Yahoo Finance