Có gì bên trong các xưởng đúc bạc giữa cơn bão giá?

Trong khi nhà đầu tư bị thu hút bởi việc giá vàng lần đầu vượt 5.000 USD/ounce, giá kim loại anh chị em của nó cũng đang tăng vọt. Tính tới 9h38 theo giờ Hà Nội, bạc có giá kỷ lục 108 USD/ounce, tăng gần 260% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức cao kỷ lục của giá bạc tính tới thời điểm hiện tại. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý được bán ra với giá gần 113 triệu đồng/kg.

Giá bạc tăng vượt 108 USD/ounce

Chính đà tăng mạnh mẽ của bạc cũng khiến nó trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư. Theo Global Times của Trung Quốc, bạc đang tạo ra cơn sốt ở nước này. Trong một cửa hàng tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, khác hàng đang xếp hàng để mua những thỏi bạc 1kg. Trong khi đó, tại một nhà máy sản xuất bạc ở Thâm Quyến, công nhân phải tăng ca suốt nhiều tháng liên tiếp để sản xuất bạc thỏi đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Giám đốc nhà máy cho biết, trước đây các dây chuyền chủ yếu tập trung sản xuất bạc trang sức. Tuy nhiên, nhu cầu về bạc thỏi đang tăng mạnh trong những tháng gần đây trong khi nhu cầu trang sức giảm mạnh, dẫn đến sự dịch chuyển hướng sản xuất.

Theo China Media Group (CMG), ngành sản xuất phụ hiện lại đang trở thành hoạt động chủ lực của các nhà máy chế tác bạc tại Trung Quốc. Thậm chí, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt, nhà máy đã bổ sung thêm các thiết bị như máy ép thủy lực và máy cán để mở rộng năng lực sản xuất.

Ông Sun Tao, tổng giám đốc một nhà máy chế tác bạc, cho biết: Trong quý IV năm ngoái, sản xuất chủ yếu tập trung vào các thỏi bạc 1kg cùng với một số sản phẩm 500g và những sản phẩm hoàn thiện trơn. Kể từ đầu năm tới nay, họ phải chuyển sang sản xuất các thỏi bạc nhẹ hơn trọng lượng 100g hoặc 200g để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Vàng, bạc và nhiều kim loại đồng loạt tăng giá trong 1 năm qua.

Và không chỉ có bạc. Cơn sốt còn lan tới cả giá đồng. Trước đây, kim loại này vốn không được các nhà đầu tư đại chúng quan tâm nhưng giờ đây, nó lại đang trở thành một sản phẩm “đầu tư” tiềm năng. Tại một số trung tâm giao dịch trang sức, người ta đã bán những thỏi đồng 1kg và mô tả nó là một hình thức đầu tư mới. Tuy nhiên, ngay cả các chuyên gia trong ngành cũng cảnh báo những rủi ro đi kèm với xu hướng này.

Vàng và bạc được coi là tiền tệ cứng toàn cầu, mang một giá trị lưu trữ nhất định. Trong khi đó, đồng và các kim loại khác chủ yếu đóng vai trò là nguyên liệu công nghiệp, dẫn tới giá cả chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chu kỳ công nghiệp và điều kiện toàn cầu. Các thỏi đồng thiếu logic đầu tư cơ bản của vàng và bạc, đồng thời chi phí bảo quản cao hơn, khiến các nhà đầu tư đối mặt với những rủi ro đáng kể.

Nguồn: Global Times﻿