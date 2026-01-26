Bão mùa đông càn quét nước Mỹ

Nhiều trường học tại các thành phố như Dallas, Houston, Philadelphia, Memphis thông báo đóng cửa vào ngày 26-1.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết tuyết rơi dày, mưa đá và đóng băng trên diện rộng đe dọa gần 180 triệu người, tức hơn một nửa dân số đất nước, cũng như cảnh báo người dân chuẩn bị đối phó với nhiều ngày rét đậm liên tiếp. Khu vực Trung Tây ghi nhận nhiệt độ cảm nhận xuống tới -40 độ C. Riêng nhiệt độ thực tế -38 độ C tại TP Rhinelander, bang Wisconsin hôm 24-1 là mức lạnh nhất ở khu vực này trong gần 30 năm qua. Trong khi đó, tại khu vực Đông Bắc, nhiều địa phương có thể chứng kiến lượng tuyết dày hơn 30 cm. Đối với các khu vực nằm gần bờ biển, trải dài từ bang Virginia đến bờ biển phía Nam vùng New England, lượng tuyết có thể đạt 15-30 cm.

Các phương tiện lưu thông trong bão tuyết tại TP Nashville, bang Tennessee - Mỹ hôm 24-1. Ảnh: AP

Ít nhất 20 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, nhân lực và các đội tìm kiếm cứu nạn tại nhiều bang. Theo trang poweroutage.us, khoảng 140.000 trường hợp mất điện được ghi nhận trên đường đi của bão hôm 24-1, trong đó có hơn 58.000 hộ ở bang Louisiana và khoảng 50.000 hộ ở bang Texas. Theo hãng tin AP, bà Allison Santorelli, nhà khí tượng học tại NWS, cho biết băng tuyết sẽ tan rất chậm, từ đó cản trở đáng kể các nỗ lực khắc phục hậu quả. Ông Chuck Watson, chuyên gia của Công ty Enki Research (Mỹ), nói với trang tin Bloomberg rằng cơn bão ước tính có thể gây ra thiệt hại và tổn thất kinh tế lên tới 24 tỉ USD.

Còn tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng hôm 25-1 cảnh báo về nguy cơ giao thông gián đoạn do tuyết rơi ở nhiều tỉnh. Trong số này, cảnh báo tuyết rơi dày đã được phát đi tại các tỉnh Ishikawa và Tottori. Ngoài ra, trong 24 giờ tính đến trưa 26-1, tỉnh Niigata có thể ghi nhận tuyết rơi tới 60 cm, tỉnh Hokkaido khoảng 50 cm, tại các vùng Hokuriku và Kanto-Koshin là 40 cm. Các quan chức cảnh báo người dân đề phòng tình trạng mất điện, lở tuyết. Người lái xe được khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Một số tuyến đường đã bị đóng để phòng ngừa rủi ro.