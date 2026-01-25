Nga lập kỷ lục chưa từng có ở Việt Nam trong lĩnh vực tỷ USD, khiến Thái Lan muốn lập "phòng tác chiến"

Một du khách nước ngoài được người dân tặng lá cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Nga hiện là thị trường gửi khách có mức tăng trưởng cao nhất năm 2025 (tính đến thời điểm đầu tháng 12). Đáng chú ý, trong 11 tháng qua, tổng lượng khách Nga đến Việt Nam hiện ước đạt hơn 592.000 lượt, bằng 290% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tổng thu từ khách du lịch tại Việt Nam trong năm này dự kiến vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là con số kỷ lục về doanh thu của ngành du lịch Việt Nam trong một năm.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hút khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách Nga, theo Bangkok Post, Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) mới đây kêu gọi Chính phủ mới sớm lập một "phòng tác chiến" du lịch nhằm xây dựng chiến lược chủ động và dài hạn. Đây là mô hình phối hợp giữa các cơ quan quản lý, khu vực tư nhân để xây dựng chiến lược phản ứng nhanh trước sự vươn lên mạnh mẽ của những đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam.

Theo ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch THA, đề xuất lập "phòng tác chiến" được đưa ra sau khi ghi nhận những tín hiệu dịch chuyển đáng báo động của dòng khách quốc tế.

Ông Thienprasit nói: "Chúng ta cần một đơn vị phân tích dữ liệu chuyên sâu để hiểu rõ tại sao khách hàng đang chọn các điểm đến khác, thay vì Thái Lan".

Cụ thể, Chủ tịch THA cho biết, theo những trao đổi không chính thức với đại diện Yango Ads (công ty công nghệ quảng cáo số nhắm đến thị trường Nga), trong mùa cao điểm, lượng khách Nga sang Việt Nam đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Hơn nữa, một số khách sạn Thái Lan vốn tập trung vào thị trường châu Âu cũng ghi nhận sự sụt giảm từ nhóm khách đoàn, như khách đến từ Ba Lan khi họ chuyển hướng sang Việt Nam.

Vì sao nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam?

Về sức hút của du lịch Việt Nam, giới chuyên gia Thái Lan chỉ ra hai nguyên nhân cốt lõi, đó là sự mới mẻ và giá cả. Việt Nam liên tục ra mắt các tổ hợp nghỉ dưỡng và điểm tham quan mới, trong khi Thái Lan đang đối mặt với hạ tầng trên đà xuống cấp.

Hơn nữa, đồng baht duy trì mức giá cao kỷ lục so với các ngoại tệ khác. Điều này làm đẩy giá dịch vụ tại Thái Lan cao hơn Việt Nam từ 15 - 20%, từ đó khiến xứ Chùa Vàng mất đi lợi thế cạnh tranh về giá.

Ông Thienprasit cho biết, Thái Lan vẫn còn nhiều phân khúc khách chi tiêu cao và quay lại nhiều lần. Tuy nhiên, chưa thể biết rõ nhóm này sẽ suy giảm hay chuyển hướng sang Việt Nam ở mức độ nào trong tương lai. Do đó, ông nhấn mạnh về sự cần thiết của một "phòng tác chiến" du lịch.

"Thái Lan vẫn có lượng khách trung thành lớn, nhưng nếu không hành động quyết liệt thì khoảng cách về sự lựa chọn giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ tiếp tục bị thu hẹp trong năm nay", Chủ tịch THA chia sẻ.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) mới đây công bố poster mới trong chiến dịch quảng bá du lịch quốc gia. Poster có sự góp mặt của ca sĩ Lisa trong vai trò đại sứ. Ảnh: TAT

Theo THA, phòng tác chiến du lịch sẽ đóng vai trò "bộ não" điều hành chiến lược. Cụ thể, đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với các hãng hàng không và khách sạn nhằm tung ra các gói giảm giá bù tỷ giá ngay cả khi đồng baht biến động. Đồng thời, Thái Lan cũng sẽ sử dụng dữ liệu để tiến hành triển khai các chiến dịch quảng bá trực diện ở những thị trường mà Việt Nam đang chiếm ưu thế như Nga hay Ba Lan.

Về triển vọng quý đầu tiên của năm 2026, ông Thienprasit cho rằng hoạt động khách sạn nhìn chung sẽ tương đương cùng kỳ năm trước, trong đó có cả về công suất phòng lẫn giá phòng.

Theo khảo sát mới nhất của THA thực hiện với 107 khách sạn trong tháng 12/2025, các khách sạn 4 sao và khách sạn tại khu vực phía Nam có khả năng tăng giá phòng trong quý I năm nay, trong khi đó phân khúc 3 sao trở xuống khó nâng giá.

Đáng chú ý, THA ước tính rằng công suất phòng toàn quốc trong tháng 1 đạt khoảng 74%, giảm nhẹ so với mức 76% của tháng 12/2025.

Theo khảo sát này, có hơn một nửa số khách sạn vẫn dự báo lượng khách Trung Quốc giảm so với cùng kỳ, mặc dù khách ở các thị trường ở xa tiếp tục tăng. Trên thực tế, vì Tết Nguyên đán 2026 rơi vào giữa tháng 2, nên thị trường Trung Quốc có thể khởi sắc trong tháng tới.