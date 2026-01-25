Dù phải trả giá đắt hơn, 1 nước không có quan hệ ngoại giao với Nga vẫn chi hàng trăm triệu USD mua hơn tỷ m³ khí đốt từ Moscow

Một sắc lệnh do nhà nước Georgia ban hành cuối năm 2025 cho thấy mức độ phụ thuộc của nước này vào khí đốt Nga ngày càng tăng và giá nhập khẩu từ Nga cao hơn trước đây.

Đầu tháng 1, tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom (Nga) thông báo lượng khí cung cấp cho Georgia trong năm 2025 đạt 1,1 tỷ m³, tăng 40,4% so với năm 2024. Diễn biến này nằm trong chiến lược rộng hơn của Moscow nhằm đẩy mạnh xuất khẩu năng lượng sang phía Nam để bù đắp cho thị trường Liên minh châu Âu bị thu hẹp do các lệnh trừng phạt. Gazprom cũng ghi nhận mức tăng hơn 20% lượng khí xuất khẩu sang Kazakhstan, Uzbekistan và Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, tại Georgia, vấn đề không chỉ nằm ở khối lượng nhập khẩu tăng, mà còn ở việc nước này phải trả giá cao hơn cho khí đốt Nga.

Ngày 13/1, Văn phòng Chính phủ Georgia đã công bố một sắc lệnh đề ngày 25/12/2025, trong đó nêu chi tiết giá khí đốt mua từ Gazprom, dù tài liệu này được phân loại là bí mật thương mại.

Theo hãng tin địa phương Georgian Business Media (BMG), hợp đồng quy định Georgia phải trả 215 USD cho mỗi 1.000 m³ khí đối với 250 triệu m³ đầu tiên nhập từ Nga. Từ trên 250 triệu, giá là 185 USD/1.000 m³. Trong khi trước đó, Georgia chỉ phải trả mức giá cố định 185 USD/1.000 m³.

“Như vậy, kể từ năm 2025, chi phí nhập khẩu khí đốt Nga đã tăng lên”, BMG nhận định, trong bối cảnh Georgia vẫn tiếp tục mua ngày càng nhiều khí đốt từ Nga qua từng năm.

Georgia tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong bối cảnh Georgia xoay trục địa chính trị, rời xa EU và Mỹ dưới thời đảng cầm quyền Giấc mơ Georgia (Georgian Dream).

Kể từ sau cuộc xung đột kéo dài 5 ngày với Nga năm 2008, Georgia và Moscow không có quan hệ ngoại giao chính thức. Tuy nhiên, dưới chính quyền do Đảng Giấc mơ Georgia lãnh đạo, quan hệ kinh tế giữa hai bên ngày càng gắn bó, trong khi quan hệ với Mỹ và EU rơi vào bế tắc.

Hiện Azerbaijan vẫn là nhà cung cấp chính, dự kiến chiếm 87% tổng lượng khí nhập khẩu của Georgia vào năm 2026. Tuy nhiên, lượng khí từ Azerbaijan đang suy giảm, trong khi tỷ trọng nhập khẩu từ Gazprom – với giá cao hơn – ngày càng tăng.

Theo cơ quan thống kê Georgia, nước này nhập khẩu tổng cộng 444 triệu USD khí đốt năm 2025 (tăng 2,1%), trong đó nhập khẩu từ Nga là 206,4 triệu USD.

Đáng chú ý, dù sắc lệnh trên được công bố trên một nền tảng có liên hệ với chính phủ, các lãnh đạo cấp cao của Georgian Dream vẫn coi đây là một vụ rò rỉ trái phép, thậm chí bất hợp pháp.

Cơ quan An ninh Nhà nước Georgia đã mở cuộc điều tra về hành vi bị cáo buộc là phá hoại và “truy cập trái phép vào hệ thống máy tính của chính phủ”.

Trong thông cáo, cơ quan này cho biết: “Căn cứ tiến hành điều tra dựa trên thông tin do Văn phòng Chính phủ Georgia cung cấp, theo đó đã xảy ra một cuộc tấn công mạng và các hành vi thao túng nhất định đối với website của cơ quan này, nhằm gây tổn hại đến lợi ích quốc gia của Georgia bằng cách lan truyền thông tin sai lệch, dẫn tới những hệ quả chính trị và kinh tế bất lợi cho đất nước”.

