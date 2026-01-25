Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lạm phát tại Nhật Bản tăng năm thứ tư liên tiếp

25-01-2026 - 14:29 PM | Tài chính quốc tế

Lạm phát Nhật Bản tăng năm thứ tư liên tiếp khi CPI 2025 đạt 3,1%, giá gạo vọt 67,5%, song đà tăng cuối năm đã chậm lại nhờ trợ giá năng lượng.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: KYODO/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản cho biết, chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2025 tăng trung bình 3,1%, đánh dấu năm tăng thứ tư liên tiếp. Đáng chú ý, giá gạo tăng vọt 67,5%, mức cao nhất kể từ năm 1971.

Tuy nhiên, xu hướng tăng có dấu hiệu giảm nhiệt trong tháng cuối năm. Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản không bao gồm thực phẩm tươi sống, chỉ số phản ánh xu hướng giá cả cơ bản, trong tháng 12 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại là lần đầu tiên giảm trong bốn tháng.

Trong khi đó giá năng lượng giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đảo ngược so với mức tăng 2,5% trong tháng 11 nhờ chính sách trợ giá của chính phủ.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, kết thúc cuộc họp vào ngày 23/1, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế, trong khi giữ nguyên lãi suất.

BoJ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2025 (kết thúc tháng 3/2026) lên 0,9%, so với mức dự báo 0,7% hồi tháng 10/2025, và cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế tài khóa 2026 từ 0,7% lên 1%.

Các số liệu GDP mới nhất của Nhật Bản cho thấy nền kinh tế nước này trong quý II tài khóa 2025 (tháng 6-9/2025) giảm mạnh hơn dự kiến ban đầu, với mức giảm 0,6% so với quý trước đó và 2,3% so với cùng kỳ tài khóa trước đó.

BoJ duy trì lãi suất ổn định ở mức 0,75%, sau khi nâng lên mức cao nhất trong 30 năm vào tháng 12/2025.

Nhật Bản bắt đầu bình thường hóa chính sách tiền tệ vào tháng 3/2024, khi dừng áp dụng mức lãi suất âm và nhấn mạnh việc tăng lãi suất phụ thuộc vào chu kỳ tăng trưởng tiền lương và giá cả.

Tuy nhiên, chính sách hiện hành của BoJ chịu sức ép từ các nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Sanae Takaichi, người ủng hộ việc duy trì hạ lãi suất thấp để thúc đẩy tăng trưởng.


Theo Minh Trang

VTV

