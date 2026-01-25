Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

22 bang của Mỹ tuyên bố tình trạng thảm họa khẩn cấp do bão tuyết

25-01-2026 - 12:12 PM | Tài chính quốc tế

Tuyết và băng được dự báo sẽ gây mất điện, gián đoạn giao thông trên diện rộng và làm đóng cửa trường học tại khắp các bang trên nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phê duyệt tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết cho 12 bang bổ sung, nâng tổng số bang được ban bố tình trạng khẩn cấp lên 22.

Tính đến nay, hơn 12.000 chuyến bay đã bị hủy trong cuối tuần này, tương đương khoảng 75% số chuyến bay thông thường. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ dự báo điều kiện bay nguy hiểm sẽ kéo dài đến thứ Hai, cho thấy khả năng còn nhiều chuyến bay bị hủy trong vài ngày tới.

Theo AccuWeather, rất hiếm khi các cơn bão tuyết mùa đông lại kết hợp tuyết dày, băng giá và cái lạnh khắc nghiệt trên một khu vực rộng lớn đến như vậy. Đây là cơn bão tuyết mùa đông diện rộng có thể làm tê liệt sinh hoạt và giao thông trong nhiều ngày tại các khu vực rộng lớn ở miền Trung và miền Đông nước Mỹ.

Rất hiếm khi các cơn bão tuyết mùa đông lại kết hợp tuyết dày, băng giá và cái lạnh khắc nghiệt trên một khu vực rộng lớn đến như vậy.

Tuyết và băng được dự báo sẽ gây mất điện, gián đoạn giao thông trên diện rộng và nguy cơ làm đóng cửa trường học. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ cho biết sau khi bão đi qua, các cộng đồng từ vùng Southern Plains đến Đông Bắc nước Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiệt độ cực thấp, gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả, kéo dài tác động đến hạ tầng và khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm, ít nhất đến đầu tuần sau.

Thứ Bảy, mưa tuyết và băng rơi dày suốt cả ngày, với lượng tích tụ lớn nhất được ghi nhận tại New Mexico và khu vực Nam - Trung nước Mỹ. Tính đến 16h, Red River (bang New Mexico) ghi nhận khoảng 28cm tuyết, Sadler (bang Texas) có khoảng 8,9cm mưa đá, trong khi Hall Summit (bang Louisiana) hứng chịu khoảng 1,9cm mưa đóng băng.

22 bang Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết.

Hơn 128.000 hộ gia đình đang bị mất điện, phần lớn tập trung tại Texas và Louisiana. Tại Texas, số hộ mất điện duy trì ở mức hơn 50.000 trong suốt ngày thứ Bảy. Tại Louisiana, con số này tăng nhanh trong buổi chiều và đạt khoảng 50.000 vào đầu buổi tối.

Cơ quan Khí tượng Quốc gia cũng công bố số liệu ban đầu về lượng tuyết, mưa đá và mưa đóng băng ghi nhận trong khoảng thời gian từ 8h đến 16h (giờ EST) ngày thứ Bảy. Lượng tuyết cao nhất được ghi nhận tại Red River, bang New Mexico, với khoảng 28cm, tiếp theo là North Little Rock, bang Arkansas, với khoảng 19,8cm và Porum, bang Oklahoma, với khoảng 19cm.

Đối với mưa đá, Sadler (bang Texas) ghi nhận mức cao nhất với khoảng 8,9cm, tiếp theo là Bengal (bang Oklahoma) với khoảng 6,4cm, trong khi Harris và Rattan (bang Oklahoma) khoảng 3,8cm. Về mưa đóng băng, Hall Summit (bang Louisiana) ghi nhận khoảng 1,9cm, Idabel (bang Oklahoma) và Timson (bang Texas) khoảng 1,3cm, còn Mount Enterprise (bang Texas) khoảng 1cm.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện la liệt khoáng sản trị giá 2.500 tỷ USD, nền kinh tế 1.270 tỷ USD tuyên bố sắp thay đổi cuộc đua đất hiếm, Mỹ lập tức để mắt

Phát hiện la liệt khoáng sản trị giá 2.500 tỷ USD, nền kinh tế 1.270 tỷ USD tuyên bố sắp thay đổi cuộc đua đất hiếm, Mỹ lập tức để mắt Nổi bật

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch

Phát minh như khoa học viễn tưởng của Trung Quốc làm chấn động ngành công nghệ: Chip mảnh hơn sợi tóc người, dệt trực tiếp vào vải vẫn xử lý như vi mạch Nổi bật

Elon Musk thừa nhận khởi nghiệp vì ‘sợ cô độc’: Nghịch lý Fermi trong đế chế 2.800 tỷ USD của người giàu nhất hành tinh

Elon Musk thừa nhận khởi nghiệp vì ‘sợ cô độc’: Nghịch lý Fermi trong đế chế 2.800 tỷ USD của người giàu nhất hành tinh

11:54 , 25/01/2026
Độc tố mới phát hiện trong sữa Aptamil ở Anh ảnh hưởng thế nào đến trẻ nhỏ?

Độc tố mới phát hiện trong sữa Aptamil ở Anh ảnh hưởng thế nào đến trẻ nhỏ?

11:23 , 25/01/2026
Trung Quốc hứng cú sốc từ 4,4 tỷ thùng dầu

Trung Quốc hứng cú sốc từ 4,4 tỷ thùng dầu

10:55 , 25/01/2026
Nguồn cơn vụ sữa Aptamil bị thu hồi: Tương tự vụ sữa NAN của Nestle, đều từ một nhà cung cấp nguyên liệu sinh học lớn của Trung Quốc

Nguồn cơn vụ sữa Aptamil bị thu hồi: Tương tự vụ sữa NAN của Nestle, đều từ một nhà cung cấp nguyên liệu sinh học lớn của Trung Quốc

10:49 , 25/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên