Thái Lan siết chặt giám sát, lập điểm sàng lọc khẩn cấp tại sân bay Suvarnabhumi trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh mới

Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan đã triển khai các biện pháp giám sát và sàng lọc hành khách tại các cửa khẩu kiểm dịch quốc tế, dù đến nay nước này chưa phát hiện ca nhiễm nào. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức và giữ bình tĩnh trước diễn biến dịch bệnh.

Liên quan đến công tác phòng dịch tại sân bay, ông Kittipong Kittikhajorn, Giám đốc Sân bay Suvarnabhumi, cho biết sân bay đã tổ chức các cuộc họp với Bộ Y tế Công cộng Thái Lan để xây dựng kế hoạch giám sát dịch bệnh. Theo đó, sân bay sẽ thiết lập các điểm sàng lọc y tế nhằm phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm virus Nipah.

Hành khách nhập cảnh từ Ấn Độ, đặc biệt là những người đến từ các thành phố đang có ổ dịch, sẽ được sàng lọc ngẫu nhiên. Các công tác chuẩn bị hiện đang được triển khai khẩn trương.

Điểm sàng lọc khẩn cấp tại sân bay Suvarnabhumi (Ảnh: Thairath)

Động thái trên được đưa ra sau khi chính phủ Thái Lan phát đi cảnh báo tới người dân liên quan đến đợt bùng phát virus Nipah tại Ấn Độ. Tại bang West Bengal, nước này đã ghi nhận 5 ca nhiễm được xác nhận kể từ ngày 12 tháng 1.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan khẳng định hiện chưa phát hiện virus Nipah trong cộng đồng, song đang tăng cường cảnh giác tại các khu vực biên giới, đặc biệt với du khách đến từ các quốc gia có ghi nhận ca bệnh. Cục Kiểm soát Dịch bệnh đã áp dụng thêm các biện pháp sàng lọc tại các điểm kiểm dịch quốc tế, tập trung vào những hành khách có triệu chứng nghi ngờ.

Mạng lưới One Health, cơ chế phối hợp giữa y tế con người, động vật và môi trường, cũng được kích hoạt nhằm giám sát và kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến virus Nipah.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus Nipah nào. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến dịch và khuyến cáo người dân cập nhật thông tin qua các kênh chính thức. Các biện pháp vệ sinh và phòng ngừa được nhấn mạnh do virus này có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phòng ngừa.

Virus Nipah có thể lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu từ dơi ăn quả, và cũng có khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể. Triệu chứng nhiễm bệnh bao gồm sốt cao, đau cơ, khó thở và viêm não cấp, có thể dẫn đến tử vong trong các trường hợp nặng. Tỷ lệ tử vong của virus Nipah được ước tính khoảng 40 đến 50%.

Tiến sĩ Yong Poovorawan, chuyên gia virus học hàng đầu của Thái Lan, đã lên tiếng cảnh báo người dân về tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ, đồng thời kêu gọi không hoang mang. Ông nhấn mạnh virus Nipah không phải là bệnh mới, từng xuất hiện lần đầu vào năm 1998 tại Malaysia, gây ra nhiều ca tử vong.

Theo Tiến sĩ Yong, virus này lây lan khi lợn ăn phải trái cây bị dơi nhiễm virus cắn, sau đó truyền sang người. Virus Nipah từng xuất hiện rải rác tại Nam Á nhưng vẫn được xếp vào nhóm bệnh hiếm gặp.

Để phòng ngừa, ông khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với động vật hoang dã, đặc biệt là dơi ăn quả, không sử dụng trái cây có dấu hiệu bị động vật cắn. Trái cây cần được rửa sạch kỹ trước khi ăn, nhất là trong mùa xoài, nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm.

Giới chức Thái Lan khẳng định dù chưa phát hiện ca bệnh ở người, dơi ăn quả tại nước này có thể mang virus mà không biểu hiện triệu chứng. Virus Nipah vẫn được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo luật pháp Thái Lan và hệ thống y tế đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

