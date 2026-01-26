Giá vàng lần đầu vượt 5.000 USD/ounce, thị trường toàn cầu chấn động

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 26/1 đánh dấu một cột mốc lịch sử của thị trường tài chính toàn cầu khi giá vàng lần đầu tiên chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Đà tăng mạnh của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu ồ ạt tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trước làn sóng bất ổn địa chính trị và tài chính ngày càng gia tăng.

Theo dữ liệu từ Reuters, trong phiên giao dịch ngày 26/1, giá vàng giao ngay tăng 0,85%, lên mức 5.024,95 USD/ounce. Cùng thời điểm, giá vàng kỳ hạn giao tháng 2 tại Mỹ cũng tăng 0,91%, đạt 5.024,60 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử giao dịch vàng thế giới.

Đà bứt phá này nối dài xu hướng tăng mạnh mẽ từ năm 2025, khi giá vàng đã tăng tới 64%. Sự leo thang của giá vàng được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố cộng hưởng, trong đó nổi bật là chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài của Mỹ, dòng vốn kỷ lục chảy vào các quỹ ETF vàng và nhu cầu mua dự trữ bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Riêng Trung Quốc đã có 14 tháng liên tiếp gia tăng dự trữ vàng, trở thành một trong những động lực quan trọng của thị trường.

Không chỉ vàng, thị trường kim loại quý nói chung cũng chứng kiến đà tăng mạnh. Giá bạc hiện duy trì quanh mức 104,85 USD/ounce, sau khi vượt mốc 100 USD vào ngày 23/1, phản ánh tâm lý trú ẩn lan rộng của giới đầu tư.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân cốt lõi đẩy giá kim loại quý lên các mức kỷ lục là làn sóng “bán tháo tài sản Mỹ”, bao gồm cả trái phiếu kho bạc và đồng USD. Niềm tin vào các tài sản này suy giảm rõ rệt trong bối cảnh hàng loạt rủi ro chồng chéo xuất hiện.

Căng thẳng ngoại giao giữa Washington và châu Âu liên quan đến vấn đề Greenland tiếp tục leo thang, làm gia tăng rạn nứt trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Bên cạnh đó, việc Tổng thống Donald Trump liên tục gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của chính sách tiền tệ và sự ổn định của hệ thống tài chính Mỹ. Rủi ro thương mại cũng gia tăng khi ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với Canada nếu nước này ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, làm trầm trọng thêm nỗi lo về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ở mặt trận địa chính trị, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian, diễn ra tại Abu Dhabi ngày 24/1, đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, tiếp tục duy trì trạng thái bất ổn kéo dài.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng đà tăng của giá vàng vẫn chưa dừng lại. Nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định việc giá vàng vượt mốc 6.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo dự báo của ông, trong năm 2026, giá vàng có thể đạt đỉnh 6.400 USD/ounce và duy trì mức giá trung bình khoảng 5.375 USD/ounce.

Diễn biến tăng vọt của vàng và bạc hiện nay không chỉ phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn ngắn hạn, mà còn cho thấy kỳ vọng của thị trường về một giai đoạn bất ổn kéo dài, cùng nguy cơ suy yếu của hệ thống tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Tham khảo: Reuters﻿

Hồng Duy

