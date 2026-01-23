5 động lực lớn đẩy giá vàng vào chu kỳ tăng lịch sử

Chỉ trong vòng ba tháng sau khi vượt mốc 4.000 USD/ounce – mức từng được cho là rất khó đạt tới – giá vàng hiện đã tiến sát 5.000 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch gần đây, giá vàng kỳ hạn tăng 1,5%, lập kỷ lục mới ở mức 4.831,80 USD/ounce. Tính từ đầu tháng đến nay, giá vàng đã tăng hơn 500 USD/ounce, trong đó có phiên tăng rất mạnh lên tới 171,20 USD chỉ trong một ngày.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng mạnh không phải do may mắn hay đầu cơ ngắn hạn, mà xuất phát từ nhiều yếu tố lớn đang cùng lúc tác động.

1. Lo sợ tiền mất giá, người dân tìm đến vàng

Nhiều nhà đầu tư mua vàng vì lo ngại các đồng tiền lớn, đặc biệt là USD, sẽ mất giá. Căng thẳng thương mại, bất ổn địa chính trị và nợ công tăng cao đang làm niềm tin vào tiền giấy suy giảm.

Việc Mỹ liên tục đưa ra các biện pháp thuế quan mới, gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khiến nhiều người lo ngại chính sách tiền tệ không còn ổn định. Không chỉ USD, nhiều đồng tiền khác cũng chịu áp lực tương tự.

Trong bối cảnh đó, vàng – tài sản không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào – được xem là nơi giữ tiền an toàn nhất.

2. Lãi suất giảm, giữ vàng không còn “thiệt”

Từ nửa cuối năm 2025, Fed bắt đầu hạ lãi suất. Khi lãi suất giảm, gửi tiền hay mua trái phiếu không còn sinh lời cao như trước. Điều này khiến việc nắm giữ vàng – dù không sinh lãi – trở nên hấp dẫn hơn.

Theo các tổ chức tài chính, chỉ cần một phần nhỏ tiền đang nằm trong ngân hàng hoặc trái phiếu chuyển sang vàng cũng đủ đẩy giá lên cao. Nếu Fed tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026, giá vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng.

3. Ngân hàng trung ương các nước mua vàng rất nhiều

Một lý do quan trọng khác là các ngân hàng trung ương trên thế giới đang mua vàng với số lượng lớn. Sau nhiều năm bán ra, họ đã chuyển sang tích cực tích trữ vàng, đặc biệt sau các biến động tài chính toàn cầu.

Vàng được xem là tài sản an toàn vì không bị kiểm soát bởi bất kỳ quốc gia nào. Trung Quốc, Nga và nhiều nước đang phát triển liên tục tăng dự trữ vàng. Một số nước châu Âu cũng làm điều tương tự để củng cố giá trị đồng tiền của mình.

Đây là chiến lược lâu dài, giúp tạo nền tảng vững chắc cho giá vàng.

4. Chứng khoán quá cao, dòng tiền tìm nơi an toàn hơn

Trong khi vàng tăng mạnh, nhiều thị trường chứng khoán lớn cũng đang ở mức giá rất cao. Tại Mỹ, nhiều chỉ số cho thấy cổ phiếu đang đắt hơn so với lịch sử.

Khi rủi ro tăng lên, một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu rút bớt tiền khỏi cổ phiếu để tìm kênh an toàn hơn. Vàng, với khả năng giữ giá và dễ mua bán, trở thành lựa chọn phù hợp.

5. Giá càng tăng, càng hút thêm người mua

Bên cạnh các yếu tố kinh tế, giá vàng còn được hỗ trợ bởi yếu tố “tâm lý thị trường”. Khi vàng liên tục lập đỉnh mới, nhiều nhà đầu tư tiếp tục mua vào với kỳ vọng giá sẽ còn tăng.

Lịch sử cho thấy các đợt tăng giá của vàng thường kéo dài, và giai đoạn cuối thường tăng rất nhanh. Hiện nay, lượng giao dịch vẫn lớn và chưa có dấu hiệu quá nóng, nên xu hướng tăng được đánh giá là vẫn còn tiếp diễn.

Giá vàng còn tăng đến đâu?

Với nhiều yếu tố cùng lúc hỗ trợ – từ lo ngại tiền mất giá, lãi suất giảm, ngân hàng trung ương mua mạnh đến rủi ro trên thị trường chứng khoán – giới phân tích cho rằng đà tăng của vàng chưa kết thúc.

Trong điều kiện kinh tế toàn cầu chưa có thay đổi lớn, mốc 5.000 USD/ounce không còn là điều quá xa vời, mà chỉ còn là vấn đề thời gian.