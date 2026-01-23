Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1.000 AI được thả tự do để xây dựng ngôi làng của riêng mình, và một nền văn minh kỳ lạ nhất đã xuất hiện

23-01-2026 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Một thử nghiệm thả 1.000 AI vào thế giới Minecraft đã vô tình tạo ra một nền văn minh với tôn giáo và chính trị riêng. Nhưng chính sự "bất tuân" của những công dân ảo này đã giúp các nhà khoa học tìm ra chìa khóa để xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật số ưu việt cho tương lai.

Trong thế giới hình khối của trò chơi Minecraft, một xã hội kỳ lạ đã âm thầm hình thành. Các công dân ở đây biết làm nông, họp chợ, sử dụng ngọc lục bảo làm tiền tệ và thậm chí phát triển cả các hình thức tôn giáo và chính trị.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài của một tập thể con người tự tổ chức là 1.000 tác nhân AI được công ty Fundamental Research Labs (FRL) thả vào môi trường ảo để quan sát. Dự án mang tên "Sid" này không chỉ là một trò chơi, mà là một phép thử đầy tham vọng nhằm trả lời câu hỏi: Liệu con người có thể sớm trở thành CEO điều hành đội ngũ nhân viên AI của riêng mình hay không?

1.000 AI được thả tự do để xây dựng ngôi làng của riêng mình, và một nền văn minh kỳ lạ nhất đã xuất hiện- Ảnh 1.

Một xã hội mới đang hình thành trong những cảnh quan hình khối của trò chơi điện tử Minecraft. Các công dân của nó đã xây dựng nông trại và chợ, trao đổi tài nguyên bằng cách sử dụng ngọc lục bảo làm tiền tệ, và thậm chí phát triển các hình thức quản trị và tôn giáo.

Khi AI có "cá tính" riêng

Dưới sự dẫn dắt của Tiến sĩ Robert Yang, dự án Sid nhằm mục đích khám phá cách hàng nghìn tác nhân tự chủ cùng tồn tại và hợp tác. Kết quả thu được vừa thú vị vừa đáng lo ngại. Các AI đã tự phân chia lao động, hình thành các chuẩn mực xã hội, và thậm chí xuất hiện cả hành vi tham nhũng khi một số AI hối lộ đồng loại để gia tăng ảnh hưởng.

Tuy nhiên, khi mở cửa cho công chúng, Dự án Sid đã thất bại với tư cách là một sản phẩm thương mại. Lý do rất đơn giản: các AI quá "thông minh" và độc lập. Thay vì tuân theo mệnh lệnh của người dùng, chúng thường phớt lờ và chạy đi thực hiện các kế hoạch dài hạn của riêng mình. Yang thừa nhận rằng một sản phẩm mà AI khăng khăng "muốn làm việc riêng" không phải là điều người dùng mong đợi.

Dù vậy, thất bại này lại là một bài học vô giá. FRL nhận ra rằng những thách thức về sự phối hợp và lập kế hoạch trong Minecraft chính là chìa khóa để tạo ra các công cụ năng suất thực thụ. Thay vì cố gắng tạo ra những "con người kỹ thuật số" đa năng nhưng bướng bỉnh, họ chuyển hướng sang phát triển các tác nhân chuyên biệt, ngoan ngoãn và hiệu quả cao.

1.000 AI được thả tự do để xây dựng ngôi làng của riêng mình, và một nền văn minh kỳ lạ nhất đã xuất hiện- Ảnh 2.

Mục đích của thí nghiệm vĩ đại này là gì? Để thả các tâm trí kỹ thuật số vào một thế giới ảo và xem điều gì sẽ xảy ra. Và, quan trọng hơn, để xem liệu các công dân ảo như vậy cuối cùng có thể trở thành những công nhân ngoan ngoãn cho con người thực hay không.

Shortcut: Siêu nhân trong bảng tính Excel

Kết quả của sự chuyển hướng này là "Shortcut" - sản phẩm chủ lực của FRL, được mệnh danh là tác nhân Excel siêu phàm đầu tiên. Không giống như những dân làng Minecraft cứng đầu, Shortcut sống hoàn toàn trong các bảng tính và thực hiện mệnh lệnh một cách xuất sắc. Nó có thể viết công thức, tạo biểu đồ và phân tích dữ liệu phức tạp chỉ trong vài phút, những việc mà một chuyên gia phân tích con người có thể mất hàng giờ.

Trong các thử nghiệm, Shortcut đã đánh bại các nhà phân tích ngân hàng và tư vấn viên năm nhất với tỷ lệ thắng gần 90%. Thậm chí trong các bài toán kiểu giải vô địch Excel, nó đạt điểm số trên 80% và giải quyết các vấn đề hóc búa chỉ trong khoảng mười phút.

1.000 AI được thả tự do để xây dựng ngôi làng của riêng mình, và một nền văn minh kỳ lạ nhất đã xuất hiện- Ảnh 3.

Đối với FRL, mối liên hệ giữa một xã hội trong trò chơi và năng suất tại nơi làm việc là rất rõ ràng. Những thách thức tương tự về sự phối hợp và lập kế hoạch dài hạn xuất hiện trong Minecraft là trọng tâm để làm cho các tác nhân AI thực sự hữu ích.

Tương lai: Mỗi người là một CEO

Trong khi các gã khổng lồ như OpenAI hay Google đang theo đuổi các AI đa năng (generalist), FRL lại đặt cược vào các tác nhân chuyên biệt (specialist). Tiến sĩ Yang tin rằng giá trị thực sự nằm ở việc một người có thể điều khiển hàng trăm AI chuyên gia cùng lúc.

"Về cơ bản, mọi người sẽ trở nên giống như những người quản lý lớn, giám đốc hoặc CEO - nếu họ muốn", Yang chia sẻ. Ông dự đoán sự chuyển đổi mô hình này sẽ diễn ra ngay trong vòng 24 tháng tới, mở ra kỷ nguyên thực sự của các hệ thống đa tác nhân.

Từ những ngôi làng ảo nơi AI học cách trồng trọt và hối lộ, chúng ta đang bước vào một thực tế nơi các công cụ kỹ thuật số không chỉ hỗ trợ mà còn nhân rộng năng lực làm việc của con người lên gấp nhiều lần. Giấc mơ về "con người kỹ thuật số" có cảm xúc vẫn còn đó, nhưng hiện tại, một đội quân chuyên gia AI biết nghe lời trong Excel có vẻ là một viễn cảnh thực tế và sinh lợi hơn nhiều.

Dùng AI để tự động viết báo cáo, cảnh sát Mỹ bị "biến thành ếch"

Theo Đức Khương

Đời sống & pháp luật

