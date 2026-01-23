Đội tàu chiến hùng hậu của Mỹ "đang hướng đến" Iran

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

23-01-2026 - 18:30 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh việc triển khai quân không đồng nghĩa hành động quân sự nhằm vào Iran chắc chắn sẽ xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-1 cho biết một "hạm đội lớn" của nước này đang hướng đến Iran dù ông vẫn đang tìm cách tránh leo thang xung đột tại Trung Đông.

Trao đổi với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, ông Donald Trump xác nhận Mỹ đang triển khai một lực lượng hải quân quy mô lớn áp sát Iran.

img

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo đài TRT,  ông Donald Trump nói thêm rằng Washington đang theo dõi Tehran rất sát sao, đồng thời bày tỏ mong muốn không có chuyện gì xảy ra.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ xác nhận rằng một nhóm tác chiến tàu sân bay cùng nhiều khí tài quân sự bổ sung đang hướng tới khu vực này.

Các tàu chiến, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng các tàu khu trục và máy bay chiến đấu, đã được điều động từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Trung Đông giữa lúc tình hình căng thẳng leo thang ở đó.

Một quan chức Mỹ cho biết việc triển khai thêm các hệ thống phòng không cũng đang được cân nhắc. 

Mỹ thường tăng cường sự hiện diện quân sự tại Trung Đông trong những giai đoạn căng thẳng khu vực leo thang.

Ông Donald Trump nhấn mạnh việc triển khai quân không đồng nghĩa hành động quân sự chắc chắn sẽ xảy ra.

Trước đó, ông Donald Trump bày tỏ hy vọng tránh được các hành động quân sự tiếp theo của Mỹ nhằm vào Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ đáp trả nếu Tehran tái khởi động chương trình hạt nhân.

Theo Xuân Mai

Người Lao Động

Từ Khóa:
donald trump, iran

