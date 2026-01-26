Khách Trung Quốc mở hầu bao trở lại, Việt Nam nổi lên là điểm đến hấp dẫn khi quốc gia láng giềng có đợt nghỉ Tết dài nhất lịch sử

Theo các dự báo chính thức, cao điểm du lịch Tết năm nay sẽ chứng kiến lưu lượng hành khách hàng không đạt mức kỷ lục, với cả các tuyến bay quốc tế đi và đến Trung Quốc đều tăng mạnh. Xu hướng này phản ánh nhu cầu du lịch nước ngoài ngày càng gia tăng của người dân Trung Quốc trong bối cảnh kỳ nghỉ dài và tâm lý “mở hầu bao” trở lại.

Dữ liệu từ nhiều nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy Đông Nam Á đang trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách Trung Quốc trong dịp Tết, thay thế cho các điểm đến truyền thống như Nhật Bản. Trong danh sách 10 điểm đến được đặt phòng khách sạn nhiều nhất từ giữa tháng 1 đến hết kỳ nghỉ Tết, Việt Nam góp mặt cùng các thị trường nổi bật khác như Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Indonesia và Australia.

Đáng chú ý, các thành phố của Việt Nam như TP.HCM và Hà Nội nằm trong nhóm điểm đến quốc tế được đặt vé máy bay nhiều trong dịp Tết Nguyên đán, theo thống kê từ các nền tảng đặt vé. Cùng với đó, lượng chuyến bay từ Trung Quốc tới Việt Nam ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường du lịch Việt Nam đối với “đại khách” Trung Quốc.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản – điểm đến vốn được ưa chuộng nhiều năm liền – đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh lượng khách Trung Quốc. Theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, lượng du khách Trung Quốc đại lục đến nước này trong tháng 12-2025 đã giảm hơn 45% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu bán lẻ và du lịch.

Trong khi đó, các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, được hưởng lợi nhờ khoảng cách địa lý gần, chi phí hợp lý, chính sách visa thuận lợi và hệ thống đường bay ngày càng mở rộng. Nhiều hãng hàng không Trung Quốc đã nối lại và tăng tần suất các đường bay tới Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán 2026.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc dự báo tổng lượng hành khách hàng không trong kỳ cao điểm Tết năm nay có thể đạt kỷ lục 95 triệu lượt, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng này, Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hưởng lợi lớn từ làn sóng du lịch outbound của Trung Quốc, qua đó tạo thêm động lực cho ngành du lịch trong năm 2026.

Nguồn: Global Times﻿