Thịt bò Mỹ tăng giá lên mức kỷ lục, giấc mơ nhập khẩu bít tết giá rẻ từ nền kinh tế số 1 thế giới có xa vời?

Thị trường thịt bò Mỹ đang trải qua giai đoạn biến động mạnh về giá cả và nguồn cung. Trong dịp Lễ quốc khánh Mỹ 4/7/2025, giá thịt bò xay (ground beef) đã tăng lên mức kỷ lục 2,2 USD/pound (tương đương 4,4 USD/kg), đẩy chi phí cho một buổi tiệc nướng lên trung bình 7,09 USD/người, cao hơn 19 % so với năm 2020.

Vậy chuyện gì đang diễn ra?

Khan hiếm

Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay số lượng đàn bò thịt tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1951, chỉ còn khoảng 27,9 triệu con, khiến áp lực lên chuỗi cung ứng ngày càng lớn.

Tính đến ngày 1/1/2025, tổng đàn bò thịt (beef cows) tại Mỹ ghi nhận 27,9 triệu con, giảm 1 % so với cùng kỳ năm trước và ở mức thấp nhất trong hơn 70 năm qua.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chu kỳ chăn nuôi kéo dài, cùng với các đợt hạn hán kéo dài ở Tây Mỹ gây thiếu thức ăn tự nhiên cho đàn bò, buộc nhiều trang trại phải thu nhỏ quy mô để giảm chi phí.

Bên cạnh đó, số lượng gia súc cho xuất chuồng (cattle on feed) chỉ còn 14,3 triệu con, giảm 1 % so với năm 2024, làm gia tăng tính khan hiếm trong ngắn hạn.

Hệ quả là giá bán sỉ bò mổ (slaughter steer) liên tục thiết lập kỷ lục mới trong năm 2025, với mức trung bình 238,68 USD vào giữa tháng 6, tăng khoảng 7 USD so với dự báo tháng trước.

Nguyên nhân không chỉ do nguồn cung suy giảm mà còn bởi chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, đặc biệt là ngô và bắp, khiến giá thành chăn nuôi vọt lên. Hơn nữa, mối đe dọa từ ruồi giấm đang tiến sát biên giới Mexico cũng buộc USDA phải tạm ngưng nhập khẩu gia súc từ nước này, càng làm thu hẹp nguồn cung nhập khẩu ngắn hạn.

Trên thực tế, việc khan hiếm nguồn cung đã bắt đầu từ hậu đại dịch Covid-19 bởi tình hình đóng cửa lò mổ và gián đoạn logistics đã làm giảm số lượng nhà máy chế biến, khiến công suất giết mổ bò không theo kịp nhu cầu.

Mặc dù sản lượng giết mổ hàng tuần đạt khoảng 610.000 con (tương đương 512 triệu pound thịt), nhưng vẫn không đủ bù đắp đà sụt giảm đàn bò.

Các tập đoàn lớn như Tyson Foods, JBS và Cargill đang cố gắng mở rộng công suất chế biến, nhưng quá trình này đòi hỏi đầu tư hàng tỷ USD và thời gian nhiều năm để hoàn thiện.

Xuất khẩu giảm

Theo USDA, xuất khẩu thịt bò Mỹ năm 2025 được dự báo đạt 2,7 tỷ pound, giảm gần 10 % so với năm trước do cạnh tranh tại các thị trường châu Á và châu Âu, nhưng vẫn cao hơn 1,7 % so với ước tính trước đó nhờ nhu cầu ổn định từ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó, nhập khẩu thịt bò của Mỹ được kỳ vọng tăng lên trong năm 2025 để bù đắp thiếu hụt nội địa, với dự báo nguồn cung từ Úc và New Zealand nhập khẩu vào cuối năm sẽ tăng khoảng 5 % so với 2024.

Cục Nghiên cứu Kinh tế Nông nghiệp USDA (ERS) điều chỉnh giảm dự báo sản lượng thịt bò năm 2025 xuống còn 26,358 tỷ pound, trong khi nâng dự báo năm 2026 lên 25,275 tỷ pound, phản ánh xu hướng phục hồi chậm chạp về nguồn cung.

Các chuyên gia ngành cho rằng quá trình tái thiết đàn bò cần ít nhất 2–3 năm để đạt kích cỡ đủ cho giết mổ, nên giá bán lẻ có thể duy trì mức cao ít nhất đến cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, biến động thời tiết, chính sách nhập khẩu và xu hướng tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các lựa chọn thay thế (thịt thực vật, thịt nuôi cấy) cũng sẽ định hình thị trường trong trung hạn.

Tóm lại, thị trường thịt bò Mỹ đang đối mặt với khó khăn kép: đàn bò sụt giảm kỷ lục, trong khi nhu cầu tiêu thụ bền vững. Áp lực giá cao chắc chắn tiếp tục kéo dài, tạo cơ hội tăng giá cho người chăn nuôi nhưng đặt thách thức lớn cho người tiêu dùng và chuỗi nhà hàng, siêu thị.

*Nguồn: WSJ, NYT