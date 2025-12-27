Báo Nga: Việt Nam vừa làm được điều chưa từng có

Dấu mốc lịch sử 900 tỷ USD

Theo bài viết, Việt Nam vừa thiết lập một cột mốc chưa từng có khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chính thức vượt 900 tỷ USD, qua đó đưa đất nước vào nhóm 25 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Hành trình này bắt đầu từ năm 2007 – thời điểm Việt Nam gia nhập WTO và lần đầu đạt mốc 100 tỷ USD xuất nhập khẩu. Kể từ đó, quy mô thương mại liên tục được mở rộng, lần lượt vượt qua các cột mốc 200 tỷ USD (2011), 300 tỷ USD (2015), 400 tỷ USD (2017), 500 tỷ USD (2019), 700 tỷ USD (2022) và đến năm 2025 đã xác lập mốc 900 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức vượt 900 tỷ USD. Ảnh: ShutterStock

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện này. Phát biểu tại đây, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ khẳng định, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực nhiều biến động, việc Việt Nam lần đầu đạt mốc 900 tỷ USD xuất nhập khẩu là kết quả nổi bật, phản ánh năng lực thích ứng và sức bật của nền kinh tế.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan, thành quả này không chỉ củng cố vị thế thương mại của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu mà còn cho thấy hiệu quả điều hành của Chính phủ cùng những nỗ lực cải cách liên tục của ngành hải quan.

Động lực tăng trưởng trong môi trường nhiều biến động

Năm 2025, kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn. Việc Mỹ áp dụng thuế đối ứng đã ảnh hưởng rõ rệt đến dòng chảy thương mại, hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu.

Những khó khăn trong nước gây tác động trực tiếp đến sản xuất – kinh doanh và tạo thêm áp lực đối với tăng trưởng kinh tế.

Dù vậy, Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng xuất nhập khẩu. Ngành hải quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông hoạt động xuất nhập khẩu và giảm chi phí tuân thủ.

Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng xuất nhập khẩu bất chấp khó khăn. Ảnh: plenglish

Ước tính cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng 16,9%, tương đương 133,07 tỷ USD so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 450 tỷ USD, tăng 68,42 tỷ USD, còn kim ngạch nhập khẩu vượt 470 tỷ USD, tăng 64,65 tỷ USD.

Theo Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ, mốc 900 tỷ USD là kết quả của việc triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi sản xuất – kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và duy trì ổn định hoạt động thương mại trong điều kiện nhiều thách thức.

Chuyển dịch cơ cấu và vị thế mới của Việt Nam

Với kết quả đạt được, Việt Nam chính thức gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Việt Nam hiện đứng thứ 21 về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu, tăng mạnh so với thứ hạng cách đây 10 năm.

Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu trong 10 năm liên tiếp. Riêng năm 2025, thặng dư thương mại dự kiến đạt 21,2 tỷ USD, trong đó khu vực FDI xuất siêu 48,2 tỷ USD, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 27 tỷ USD.

Việt Nam chính thức gia nhập nhóm 25 nền kinh tế có giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Ảnh: Money and Banking

Cơ cấu tăng trưởng cho thấy khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, với kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 ước đạt 663 tỷ USD, chiếm 72% tổng kim ngạch cả nước và đóng góp gần như toàn bộ mức tăng trưởng chung.

Song song với đó là sự dịch chuyển rõ nét sang nhóm hàng công nghiệp chế biến và công nghệ cao, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 400 tỷ USD, chiếm hơn 85% tổng xuất khẩu. Ba nhóm sản phẩm chủ lực – điện tử, điện thoại và máy móc thiết bị – mang về 222 tỷ USD.

Về thị trường, Việt Nam hiện có quan hệ thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 151,85 tỷ USD, trong khi Trung Quốc vẫn là nguồn cung hàng hóa lớn nhất với 183 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao nỗ lực của ngành hải quan và thống nhất các định hướng cải cách trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 tỷ USD, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế Việt Nam.