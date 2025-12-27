Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-12-2025 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Với việc đưa vào khai thác tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Diên An, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc đã vượt mốc 50.000 km, theo hãng tin Global Times.

Đây là thành tựu mang tính cột mốc trong quá trình xây dựng mạng lưới giao thông đường sắt của nước này.

Theo thông cáo báo chí của China Railway, dịch vụ đường sắt cao tốc của Trung Quốc hiện nay đã bao phủ 97% các thành phố có dân số đô thị từ 500.000 người trở lên.

Trung Quốc đã xây dựng được mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất và hiện đại nhất thế giới. Không chỉ đứng đầu về chiều dài đường sắt cao tốc đang vận hành, vượt tổng chiều dài của tất cả các quốc gia khác cộng lại, Trung Quốc còn dẫn đầu thế giới về tốc độ vận hành thương mại của đường sắt cao tốc.

Nhờ hệ thống giao thông hiện đại, người dân Trung Quốc có thể di chuyển trong phạm vi 500 km chỉ trong 1-2 giờ, các hành trình khoảng 1.000 km thường được hoàn thành trong 4 giờ, và với quãng đường tầm 2.000 km, việc đi - về trong ngày đã trở nên khả thi.

Ở mức cao điểm, mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc có thể vận chuyển tới 16 triệu hành khách trong một ngày.

Tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Diên An vừa được đưa vào khai thác từ ngày 26/12, dài 299 km với tốc độ thiết kế tối đa 350 km/giờ. Bắt đầu từ thành phố Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây ở Tây Bắc Trung Quốc, tuyến đường đi qua Vị Nam và Đồng Xuyên và kết thúc tại ga Diên An ở Thiểm Tây.

Mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc lập kỷ lục dài nhất thế giới- Ảnh 1.

Tàu cao tốc tại ga Diên An thuộc tuyến đường sắt cao tốc mới Tây An – Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong giai đoạn đầu vận hành, tuyến đường sắt cao tốc Tây An - Diên An có tối đa 38 tàu hoạt động mỗi ngày. Với tổng cộng 10 nhà ga được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển nhanh nhất giữa hai thành phố sẽ được rút xuống còn 68 phút, ngắn hơn 62 phút so với dịch vụ đường sắt thông thường.

Từ năm 2021 đến nay, Trung Quốc đã xây dựng và đưa vào vận hành khoảng 12.000 km đường sắt cao tốc, với tổng chiều dài đang khai thác tăng khoảng 32% so với cuối năm 2020, mở rộng mạng lưới đường sắt cao tốc tới 128 đơn vị hành chính trên toàn quốc.

Việc phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc đã tạo thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, nguồn lực giữa các thành phố, tạo thuận lợi trong việc tích hợp và phát huy lợi thế để hỗ trợ lẫn nhau. Theo các nhà phân tích, hệ thống này đã giúp hình thành nhiều hành lang kinh tế gắn kết bởi các tuyến đường sắt cao tốc trên toàn quốc.

Trung Quốc đạt trình độ dẫn đầu thế giới về công nghệ đường sắt cao tốc, với hệ thống hoàn chỉnh từ xây dựng kỹ thuật, sản xuất thiết bị và quản lý vận hành. Nước này đã công bố nguyên mẫu tàu CR450 EMU, thiết lập một loạt kỷ lục thế giới mới trong các cuộc thử nghiệm, khi tàu đạt tốc độ tối đa là 453 km/h.

Theo Ngân Hạnh/VTCnews

