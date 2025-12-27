Nguyên do người Anh ngày càng nghèo đi?

Lạm phát cao và tăng trưởng thấp khiến mức sống ở Anh ngày càng suy giảm.

Bản dự báo, được nêu trong Bảng xếp hạng Liên minh Kinh tế Thế giới thường niên của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh (CEBR) có trụ sở tại Anh công bố hôm 26/12, dự kiến ​​Vương quốc Anh sẽ tụt từ vị trí thứ 19 xuống thứ 22 trong bảng xếp hạng GDP bình quân đầu người toàn cầu vào năm 2030, bị Hồng Kông, Phần Lan và UAE vượt qua.

Mức sống của người Anh dự kiến ​​sẽ tụt xuống dưới mức của thuộc địa cũ Malta vào năm 2035.

Tính theo đô la Mỹ, GDP bình quân đầu người của Anh được dự báo đạt 58.775 đô la vào năm tới.

Theo báo cáo, tăng trưởng GDP bình quân đầu người của Anh dự kiến ​​sẽ yếu thứ hai trong nhóm G7 trong 5 năm tới, chỉ sau Nhật Bản.

Nhà kinh tế Pushpin Singh của CEBR cho biết, Vương quốc Anh đang đối mặt với “thách thức kép” gồm lạm phát cao, nợ cao và tăng trưởng thấp.

Ông cảnh báo rằng, khả năng cạnh tranh đang bị suy giảm bởi các quốc gia đối thủ có thuế thấp hơn và quy định lỏng lẻo hơn, trong khi “tình trạng không thể thu hẹp chi tiêu nhà nước” vẫn tiếp diễn.

Báo cáo lưu ý rằng, năm 2025 đánh dấu năm cầm quyền trọn vẹn đầu tiên của chính phủ Đảng Lao động.

"Được bầu dựa trên cương lĩnh thúc đẩy tăng trưởng, nhưng chỉ đạt được những thành công rất hạn chế", báo cáo cho biết, ước tính nền kinh tế chỉ tăng trưởng 1,4% trong năm 2025, và dự báo tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 1,5%.

Ông Singh cảnh báo triển vọng vẫn "rất nghiêng về phía tiêu cực", đồng thời cho rằng, nước Anh ở một số khía cạnh "vẫn đang sống dựa vào vinh quang trong quá khứ", và những đồn đoán trước ngân sách về khả năng tăng thuế đã kìm hãm hoạt động kinh tế trong những tháng gần đây.

Số liệu chính thức cho thấy, các hộ gia đình Anh vẫn nghèo hơn so với trước đại dịch Covid-19, với thu nhập khả dụng thực tế bình quân đầu người vẫn chưa phục hồi về mức năm 2019 trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài.