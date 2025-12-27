Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga hướng đến con số 17 tỷ đô la mỗi năm

27-12-2025 - 19:36 PM | Tài chính quốc tế

Nga đang nỗ lực lấy lại vị trí thứ hai trong danh sách các cường quốc xuất khẩu vũ khí.

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga hướng đến con số 17 tỷ đô la mỗi năm- Ảnh 1.

  

Một phần đáng kể năng lực sản xuất của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga sau khi kết thúc Chiến tranh TUkraine sẽ tập trung vào việc đảm bảo xuất khẩu các loại vũ khí chế tạo trong nước, kim ngạch có thể lên tới khoảng 15 - 17 tỷ đô la mỗi năm.

Giám đốc TSAMTO (Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Toàn cầu) - ông Igor Korotchenko đã phát biểu điều này trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti.

"Theo ước tính của chúng tôi, trong vòng 3 đến 5 năm sau khi chiến tranh tại Ukraine kết thúc, doanh thu xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ đạt khoảng 15 - 17 tỷ đô la mỗi năm. Đây là một tín hiệu rất tốt", ông I. Korotchenko cho biết.

Ông Korotchenko nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã vượt quá mọi kỳ vọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng đáng kể sản lượng vũ khí trong một số lĩnh vực.

Đồng thời vũ khí Nga được hiện đại hóa và tinh chỉnh dựa trên kinh nghiệm thực tiễn trong chiến tranh công nghệ cao hiện đại, đã chứng tỏ ưu thế vượt trội so với các loại sản phẩm phương Tây trên chiến trường.

Điều này không chỉ đảm bảo nhu cầu cao và ổn định trong tương lai trên thị trường toàn cầu mà còn cho phép Nga duy trì vị thế là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới.

Kim ngạch xuất khẩu vũ khí Nga hướng đến con số 17 tỷ đô la mỗi năm- Ảnh 2.

Vũ khí Nga sẽ sớm trở lại thị trường thế giới.

Theo tiết lộ của ông I. Korotchenko, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang (FSMTC) và Công ty Rosoboronexport đang tích cực làm việc để duy trì vị thế của Nga trong số các nước dẫn đầu thị trường vũ khí toàn cầu.

"Bất chấp tình hình địa chính trị phức tạp và cuộc chiến do phương Tây hậu thuẫn, đất nước chúng ta vẫn đang mở rộng quan hệ kỹ thuật quân sự với các đối tác và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu, điều này khẳng định uy tín của Nga với tư cách là một đối tác kinh doanh đáng tin cậy", Giám đốc TSAMTO nhấn mạnh.

Theo RIA Novosti

PV

Giáo Dục Thời Đại

