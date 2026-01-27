Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ dự trữ hơn 8.000 tấn vàng

27-01-2026 - 20:28 PM | Tài chính quốc tế

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới, với 8.133,5 tấn, Mỹ hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về dự trữ vàng.

(Nguồn: Ảnh: AFP/TTXVN)

(Nguồn: Ảnh: AFP/TTXVN)

Đứng thứ hai là Đức, với 3.350,3 tấn; tiếp theo là Italy (2.451,9 tấn), Pháp (2.437 tấn), Nga (2.326,5 tấn) và Trung Quốc (2.305,4 tấn). Trong khi đó, dù nằm trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới, song Hàn Quốc xếp thứ 39 toàn cầu về dự trữ vàng, với 104,4 tấn vào cuối năm 2025.

Bất chấp tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã không mua thêm vàng kể từ năm 2013, trong khi nhiều quốc gia khác tích cực tăng cường dự trữ vàng trong cùng thời gian. Dự trữ vàng của Hàn Quốc đã giảm 1 bậc so với năm trước đó. Nếu tính thêm dự trữ vàng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), vị trí của Hàn Quốc sẽ tụt xuống thứ 41.

Mặc dù tổng dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 430,7 tỷ USD vào cuối tháng 11 năm ngoái, xếp thứ 9 thế giới, nhưng vàng chỉ chiếm 3,2% trong số này, khiến Hàn Quốc đứng gần cuối bảng xếp hạng toàn cầu về tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối. Kể từ năm 2013, vị trí của Hàn Quốc trong bảng xếp hạng dự trữ vàng toàn cầu đã giảm dần từ thứ 32 xuống thứ 39 vào năm 2025. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết lý do cho sự thận trọng này là do vàng có tính thanh khoản thấp và biến động giá mạnh so với các tài sản khác như trái phiếu hay cổ phiếu.

Mặc dù vậy, Hội đồng Vàng Thế giới vẫn nhận định những con số trên nhấn mạnh một điểm cơ bản vàng vật chất vẫn đóng vai trò trung tâm trong chiến lược quốc gia, khẳng định vị thế là một tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ tiền tệ bị tổn thương hoặc căng thẳng địa chính trị.

Năm 2008, thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, giá vàng đã tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 3 năm. Là một phần của việc đa dạng hóa tài sản khi đó, vàng đóng vai trò là một công cụ ổn định. Khi cổ phiếu giảm, vàng giúp bù đắp tổn thất và bảo toàn giá trị.

Theo Phương Hoa

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Fed bất ngờ có động thái lạ, khiến cả thị trường lo sợ bán tháo đồng USD: Chuyện gì đang xảy ra?

Fed bất ngờ có động thái lạ, khiến cả thị trường lo sợ bán tháo đồng USD: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Nga đón tin buồn từ một quốc gia BRICS

Nga đón tin buồn từ một quốc gia BRICS Nổi bật

Ấn Độ và EU hoàn tất thỏa thuận thương mại lịch sử sau gần 20 năm đàm phán

Ấn Độ và EU hoàn tất thỏa thuận thương mại lịch sử sau gần 20 năm đàm phán

19:29 , 27/01/2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay doanh nghiệp AI Israel xây dựng xe tự lái

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay doanh nghiệp AI Israel xây dựng xe tự lái

19:03 , 27/01/2026
Cybervan: Tesla Cybertruck tung ra phiên bản xe tải van hay chiêu trò quảng cáo độc lạ?

Cybervan: Tesla Cybertruck tung ra phiên bản xe tải van hay chiêu trò quảng cáo độc lạ?

18:29 , 27/01/2026
Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ là ‘thành viên sáng lập’ Hội đồng Hòa bình

Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ là ‘thành viên sáng lập’ Hội đồng Hòa bình

18:00 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên