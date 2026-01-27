Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ là 'thành viên sáng lập' Hội đồng Hòa bình

27-01-2026 - 18:00 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Campuchia tuyên bố sẽ là ‘thành viên sáng lập’ Hội đồng Hòa bình

Thủ tướng Campuchia Hun Manet giải thích lý do tham gia Hội đồng Hòa bình.

Tờ Phnom Penh Post ngày 27/1 đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đưa ra lý do đằng sau quyết định tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Manet cũng giải thích rằng Campuchia sẽ trở thành "thành viên sáng lập", chứ không phải trả tiền để có một ghế thường trực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: STPM

“Sự tham gia này nhằm thể hiện cam kết của Campuchia trong việc hỗ trợ và đóng góp vào việc thúc đẩy gìn giữ hòa bình toàn cầu”, ông Manet cho biết vào sáng nay (27/1), thông qua mạng xã hội.

“Thiện chí yêu chuộng hòa bình, cũng như hỗ trợ và đóng góp vào việc xây dựng và gìn giữ hòa bình, là những nguyên tắc mà Campuchia luôn nhất quán tuân thủ, đặc biệt là thông qua việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc để thực hiện các nhiệm vụ tại nhiều quốc gia bị chiến tranh tàn phá”, ông nói thêm.

Thủ tướng Manet cho biết, với tư cách là “thành viên sáng lập”, vương quốc này sẽ phục vụ nhiệm kỳ ba năm trong Hội đồng Hòa bình, mà không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi. Ông Manet lưu ý rằng chỉ có các “thành viên thường trực” mới được yêu cầu trả 1 tỷ USD.

Theo Phnom Penh Post, sáng kiến Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Trump đưa ra với mục đích tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở Dải Gaza. Campuchia được mời tham gia vào ngày 16/1.

Cũng trong ngày 16/1, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Tổng thống Mỹ Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách "thành viên sáng lập", cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 7/2025. Ảnh: TTXVN

Trả lời thư mời của Tổng thống Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.

Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17/11/2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hoà bình để thúc đẩy hoà bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách "thành viên sáng lập" của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.

