Vụ rơi máy bay tư nhân tại Mỹ: Xác định danh tính nạn nhân đầu tiên là một nhân vật nổi tiếng
Một luật sư nổi tiếng nằm trong những người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tư nhân ở Mỹ hôm 25/1.
- 19-01-2026Rơi máy bay Indonesia: Tìm thấy nạn nhân đầu tiên, cứu hộ vô cùng khó khăn
- 19-12-2025Vụ rơi máy bay rúng động Mỹ: Danh tính ngôi sao thể thao thiệt mạng cùng vợ và 2 con nhỏ chỉ vài ngày trước sinh nhật
- 13-11-2025Rơi máy bay chở hàng cứu trợ sau bão ở Mỹ, người trên khoang đều thiệt mạng
Cảnh sát và giới chức bang Maine (Mỹ) ngày 26/1 đã xác nhận Tara Arnold, 46 tuổi, là một trong số những nạn nhân tử nạn sau khi chiếc máy bay tư nhân Bombardier Challenger 600 gặp tai nạn khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Bangor vào tối 25/1.
Arnold là một luật sư có tiếng ở Houston và là vợ của Kurt Arnold – đồng sáng lập hãng luật Arnold & Itkin, nổi tiếng với các vụ kiện lớn tại Mỹ. Một nhà tổ chức sự kiện và một phi công mới gia nhập công ty chưa đầy một năm cũng nằm trong số 6 người thiệt mạng.
Gia đình và bạn bè cho biết Tara Arnold từng làm việc tại chính hãng luật do chồng đồng sáng lập, chuyên về nhiều vụ tranh tụng phức tạp. Người thân miêu tả cô là người “nhiệt huyết, tận tâm và giàu lòng phục vụ cộng đồng”. Phát ngôn viên khu vực cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Arnold và các nạn nhân khác trong thảm kịch.
Chiếc máy bay bị nạn được cho là đang trong hành trình bay tới Paris (Pháp), khởi hành từ Houston (Texas), khi gặp điều kiện thời tiết khắc nghiệt do bão tuyết Fern đang hoành hành vùng Đông Bắc nước Mỹ. Giới chức FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó điều kiện đóng băng và tuyết phủ trên cánh máy bay là một trong những yếu tố được xem xét.
Tai nạn khiến cả sân bay Bangor phải đóng cửa trong nhiều giờ và hàng nghìn chuyến bay trên toàn quốc bị hủy, hoãn. Các nhà điều tra vẫn chưa công bố danh tính đầy đủ các nạn nhân khác, nhưng quá trình xác định đang được ưu tiên để sớm thông báo cho gia đình và công chúng.
Nguồn: New York Post
Đời sống & pháp luật