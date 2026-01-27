Vi phạm lệnh trừng phạt Nga, một ngân hàng châu Âu bị phạt nặng

Ngày 26/1, cơ quan chức năng Anh cho biết họ đã phạt Ngân hàng Scotland thuộc Tập đoàn Ngân hàng Lloyds 160.000 bảng Anh vì vi phạm lệnh trừng phạt tài chính đối với Nga.

Văn phòng Thực thi Trừng phạt Tài chính Anh (OFSI) cho biết ngân hàng đã xử lý 24 khoản thanh toán trong tháng 2/2023 với tổng số tiền khoảng 77.000 bảng Anh đến/đi từ một tài khoản vãng lai cá nhân thuộc sở hữu của một cá nhân bị Anh trừng phạt.

OFSI là cơ quan thuộc Bộ Tài chính Anh, chịu trách nhiệm thực thi các lệnh trừng phạt của chính phủ. OFSI đã kết luận rằng ngân hàng Scotland đã vi phạm các lệnh cấm giao dịch và cung cấp tiền cho một cá nhân bị trừng phạt.

Cơ quan giám sát cho biết Lloyds đã tự nguyện báo cáo các khoản thanh toán thay mặt cho Bank of Scotland vào tháng 3/2023. Nhờ tự nguyện khai báo, số tiền phạt cuối cùng đã giảm 1 nửa.

Phản hồi về khoản tiền phạt, người phát ngôn của Lloyds cho biết công ty đã “hành động nhanh chóng và minh bạch, chủ động chuyển vụ việc cho OFSI”.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường các biện pháp kiểm soát để đảm bảo tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về quản lý rủi ro và quản trị”.

Theo Reuters﻿