Cảnh tượng không tưởng ở sân bay Nhật Bản giữa đợt tuyết lớn kỷ lục

27-01-2026 - 14:17 PM | Tài chính quốc tế

VHO - Tuyết lớn trút xuống Hokkaido (Nhật Bản) khiến sân bay tê liệt, hàng nghìn hành khách mắc kẹt qua đêm, giao thông đường không lẫn đường sắt JR rơi vào hỗn loạn.

Nhật Bản đang hứng chịu đợt tuyết lớn nghiêm trọng tại Hokkaido, khiến giao thông hàng không và đường sắt rơi vào tình trạng tê liệt. Riêng tại sân bay New Chitose, khoảng 7.000 hành khách đã buộc phải ở lại sân bay qua đêm 25.1 do các tuyến giao thông bị gián đoạn hoàn toàn.

Cụ thể, theo HTB Hokkaido News, trong ngày 26.1, khu vực sân bay New Chitose ghi nhận cảnh tượng đông nghẹt người khi hành khách tập trung chờ đợi để di chuyển bằng xe buýt và tàu JR (hệ thống đường sắt lớn nhất Nhật Bản). Đến khoảng 14h cùng ngày, các tuyến JR mới bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng dòng người xếp hàng chờ tàu kéo dài tới khoảng 100 mét.

Ảnh: Hokkaido News

Dù tàu JR được khôi phục, lượng người tồn đọng từ đêm trước, hành khách vừa đáp xuống sân bay và những người chuẩn bị khởi hành cùng lúc dồn về khu vực ga, khiến sân bay rơi vào cảnh chen chúc, hỗn loạn.

Đợt tuyết lần này được đánh giá có cường độ hiếm thấy. Tại thành phố Sapporo, lượng tuyết rơi trong vòng 24 giờ ngày 25.1 đạt 54 cm, mức cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 1 kể từ khi bắt đầu thống kê. Tổng độ dày tuyết tích tụ cũng lần đầu tiên sau 4 năm vượt mốc 1 mét.

Tuyết lớn không chỉ làm tê liệt giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Do xe tải không thể giao hàng đúng kế hoạch, một số siêu thị buộc phải tạm dừng phân phối, dẫn đến tình trạng kệ hàng trống trơn và thiếu hụt hàng hóa. Trên toàn Hokkaido, tổng cộng 188 trường học đã phải thông báo cho học sinh nghỉ học.

Lĩnh vực giao thông vận tải chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 545 chuyến tàu, bao gồm cả tuyến tàu nhanh kết nối sân bay, bị hủy hoặc ngừng hoạt động. Nhiều người không thể trở về nhà, buộc phải qua đêm trong không gian đi bộ ngầm tại Sapporo.

Nguồn: ETtoday

Nhìn cách nhân viên sân bay Nhật Bản lau từng vali của khách, cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi, thán phục

Theo Phạm Trang

Báo văn hóa

