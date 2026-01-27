Nga đón tin buồn từ một quốc gia BRICS

Các lô hàng dầu thô Urals của Nga giao trong tháng 2/2026 đã được bán với mức chiết khấu sâu gần kỷ lục so với giá chuẩn Brent khi cập cảng Ấn Độ. Đây là một dấu hiệu cho thấy sức ép ngày càng gia tăng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo 2 nguồn thạo tin, mức chiết khấu hiện tại đã lên tới 10 USD/thùng, tăng 3-5 USD so với các lô hàng được giao vào mùa thu năm ngoái và gần chạm mức thấp nhất kể từ khi mâu thuẫn Ukraine bùng nổ.

Việc giá dầu Urals giảm mạnh diễn ra sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất từ trước đến nay đối với lĩnh vực năng lượng Nga vào cuối năm 2025, đặc biệt nhằm vào 2 "ông lớn" là Rosneft và Lukoil. Đồng thời, Washington cũng áp thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, nhằm gây áp lực buộc New Delhi hạn chế mua dầu Nga.

Trước động thái này, Ấn Độ đã bắt đầu cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga trong 2 tháng gần đây, khiến nhiều lô hàng của Moscow phải chuyển hướng sang Trung Quốc, đối tác mua dầu lớn thứ 2 của Nga.

Tuy nhiên, với mức chiết khấu sâu như hiện tại, một số thương nhân nhận định các nhà máy lọc dầu Ấn Độ có thể quay lại mua dầu Urals, vì lợi ích kinh tế vẫn còn hấp dẫn. Dù vậy, họ cũng cho biết New Delhi đang tích cực tìm nguồn thay thế, trong bối cảnh sức ép từ phương Tây ngày càng rõ rệt.

Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ - Indian Oil Corp, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này, vừa mua 7 triệu thùng dầu từ các nguồn thay thế cho tháng 3, bao gồm cả từ Petrobras của Brazil, theo 2 nguồn thạo tin.

Theo Oilprice﻿