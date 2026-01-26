Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gặp khó, Nga ‘bắt tay’ với nền kinh tế 4,5 nghìn tỷ USD, tìm cách xả bớt tiền của nước đối tác

26-01-2026 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Nguồn lao động dồi dào của Ấn Độ 'lọt vào mắt xanh' của Nga.

Dự kiến ít nhất 40.000 công dân Ấn Độ sẽ đến Nga làm việc trong năm 2026, ông Boris Titov, đặc phái viên của Nga về quan hệ với các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững, cho biết với hãng thông tấn RIA Novosti (Nga).

Trước đó, Đại sứ Ấn Độ tại Moscow Vinay Kumar, cũng cho cho biết sẽ có khoảng 70.000 đến 80.000 công dân Ấn Độ làm việc tại Nga vào cuối năm 2025.

Dòng di cư từ Ấn Độ sang Nga bắt nguồn từ một thỏa thuận được ký kết vào tháng 12/2025 ở New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo thỏa thuận, Nga dành hạn ngạch cho hơn 70.000 lao động Ấn Độ vào năm 2026.

Theo nghiên cứu của hãng tin DW (Đức), dữ liệu thống kê cho thấy số lượng công dân Ấn Độ nhập cảnh vào Nga đang tăng lên. Trong khi khoảng 32.000 người vượt biên trong quý 1/2025 và 36.000 người trong quý 2, con số này đã tăng vọt lên 63.000 người trong quý 3.

Lao động Ấn Độ được tuyển dụng thông qua các cơ quan chính thức và không chính thức. Những cơ quan này cung cấp thông tin về công việc tương lai cho những người lao động Ấn Độ. Mức lương cho lao động Ấn Độ tay nghề thấp ở Nga dao động từ 475 – 950 euro (14,6 triệu – 29 triệu VNĐ)/tháng, cao hơn so với mức lương họ có thể kiếm được ở quê nhà.

Vào tháng 12, hãng tin Fontanka (Nga) đưa tin về một nhóm công nhân Ấn đang dọn dẹp đường phố ở St. Petersburg. Họ nói với Fontanka rằng họ nhận được mức lương hàng tháng khoảng 100.000 rúp (38 triệu VNĐ), chỗ ở và ăn uống miễn phí, cũng như các khóa học tiếng Nga. Theo chính quyền thành phố, khoảng 3.000 công dân Ấn Độ đang tìm việc làm đã đến St. Petersburg.

Một nhà ngoại giao Ấn Độ giấu tên nói với DW rằng thỏa thuận lao động cũng có lợi cho Ấn Độ. “Nga cần lao động, Ấn Độ cần xuất khẩu người thất nghiệp”, người này giải thích.

Theo dữ liệu của IMF, GDP của Ấn Độ đạt hơn 4,5 nghìn tỷ USD tính đến đầu năm 2026.﻿

Người Ấn Độ gặp phải những trở ngại gì ở Nga?

Nhà kinh tế học người Nga Igor Lipsits chỉ ra rằng một trong những thách thức lớn nhất đối với hầu hết công dân Ấn Độ tại Nga là rào cản ngôn ngữ. Phần lớn người lao động Ấn Độ không nói tiếng Nga, trong khi một phần đáng kể dân số Nga, đặc biệt là ở vùng nông thôn, không nói tiếng Anh.

“Bạn đưa những người mà bạn không thể giao tiếp được vào đất nước. Điều này có nghĩa là họ chỉ có thể được thuê làm những công việc đơn giản nhất như vận chuyển hàng hóa, dọn dẹp và xúc tuyết”, Lipsits nói.

Theo ông, sự khác biệt văn hóa cũng hạn chế khả năng hội nhập của người Ấn Độ vào xã hội Nga. “Tôi nghĩ họ đang tập trung vào Ấn Độ vì muốn giảm thiểu số lượng người Hồi giáo nhập cư vào nước này”, nhà kinh tế học Andrei Yakovlev nói.

Yakovlev và Lipsits không coi lao động Ấn Độ là giải pháp cho tình trạng thiếu lao động ở Nga. Ông nói: “Vấn đề không phải là thiếu công nhân vệ sinh đường phố và lao động phổ thông, mà là thiếu các chuyên gia có tay nghề cao”. Ông cũng cho biết thêm: “Hiện tại, đây về cơ bản là một cuộc thử nghiệm. Họ đang cố gắng tìm hiểu xem những người này có phù hợp với nền kinh tế Nga hay không”.

Theo các chuyên gia mà DW phỏng vấn, Nga chọn Ấn Độ không phải là ngẫu nhiên. Rajan Kumar, một chuyên gia về Nga tại Đại học Jawaharlal Nehru ở Delhi, cho rằng Nga có thể sẽ trả lương cho người lao động nhập cư bằng đồng rupee Ấn Độ – loại tiền mà nước này kiếm được từ buôn bán dầu mỏ. Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Nga lên tới khoảng 70 tỷ USD, nhưng Nga chỉ mua hàng hóa trị giá 5 tỷ USD từ Ấn Độ. Năm ngoái, Nga tuyên bố 90% giao thương giữa 2 nước sử dụng đồng nội tệ. Điều này có nghĩa là tiền rupee đang tích lũy ở Nga, và Moscow sẽ muốn sử dụng chúng một cách hiệu quả, Kumar giải thích.

Tham khảo: DW﻿

‘Không còn sự lựa chọn nào khác’: Tránh được Nga, châu Âu lại mắc kẹt vào chiếc ‘bẫy’ 750 tỷ euro với Mỹ

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

