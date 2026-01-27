Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

EU chốt ngày ‘khóa van’ khí đốt Nga, thị trường năng lượng sắp đổi chiều

27-01-2026 - 07:30 AM | Tài chính quốc tế

Hội đồng EU chính thức thông qua lệnh cấm nhập LNG và khí đường ống từ Nga, áp dụng theo mốc thời gian cụ thể.

EU chốt ngày ‘khóa van’ khí đốt Nga, thị trường năng lượng sắp đổi chiều- Ảnh 1.

Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức phê duyệt lệnh cấm hoàn toàn đối với nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga vào EU, bắt đầu từ ngày 1/1/2027, và đối với khí đốt qua đường ống, bắt đầu từ ngày 30/9/2027, theo thông cáo của Hội đồng EU.

Hội đồng EU nêu rõ: “Theo quy định, việc nhập khẩu khí đốt Nga qua đường ống và LNG vào EU sẽ bị cấm. Lệnh cấm sẽ bắt đầu áp dụng sau sáu tuần kể từ khi quy định có hiệu lực. Các hợp đồng hiện có sẽ có giai đoạn chuyển tiếp. Cách tiếp cận theo từng bước này sẽ hạn chế tác động lên giá cả và thị trường. Lệnh cấm hoàn toàn sẽ có hiệu lực đối với nhập khẩu LNG từ đầu năm 2027 và đối với khí đốt đường ống từ mùa thu năm 2027”.

Hội đồng EU cũng đưa ra chế tài đối với hành vi vi phạm lệnh cấm mua khí đốt Nga từ năm 2027.

Theo cơ quan báo chí của Hội đồng EU, việckhông tuân thủ các quy định mới có thể dẫn đến mức phạt tối đa ít nhất 2,5 triệu euro đối với cá nhân và ít nhất 40 triệu euro đối với doanh nghiệp, hoặc ít nhất 3,5% tổng doanh thu hằng năm toàn cầu của công ty, hoặc 300% doanh thu ước tính của giao dịch.

Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan báo chí, các nước EU phải chuẩn bị kế hoạch quốc gia nhằm đa dạng hóa nguồn cung khí đốt và xác định các thách thức tiềm tàng trong việc thay thế khí đốt Nga trước ngày 1/3 năm nay.

Doanh nghiệp cũng sẽ phải thông báo cho cơ quan chức năng và Ủy ban châu Âu về mọi hợp đồng khí đốt Nga còn lại. Hội đồng EU cho biết thêm, các nước EU vẫn nhập khẩu dầu của Nga cũng sẽ phải nộp kế hoạch đa dạng hóa.

