Cybervan: Tesla Cybertruck tung ra phiên bản xe tải van hay chiêu trò quảng cáo độc lạ?

Trong thế giới ô tô đầy biến động ngày nay, ranh giới giữa sự sáng tạo đột phá và việc sao chép vụng về đôi khi trở nên rất mong manh. Mới đây, trên những con đường phủ đầy tuyết trắng của thành phố Perm, nằm sâu trong lục địa nước Nga, người dân địa phương đã được phen xôn xao trước sự xuất hiện của một vật thể lạ di chuyển trên bốn bánh.

Thoạt nhìn, với những đường nét góc cạnh sắc lẹm và lớp vỏ kim loại sáng bóng, không ít người đã lầm tưởng rằng tỷ phú Elon Musk đã âm thầm đưa một phiên bản khác của siêu phẩm Tesla Cybertruck đến xứ sở bạch dương. Nhưng không, sự thật đằng sau "chiếc xe đến từ tương lai" này lại mang một màu sắc thực tế và có phần hài hước hơn nhiều.

Một chiếc xe van kỳ lạ với lớp vỏ thép bắt chước Tesla Cybertruck đã được phát hiện tại thành phố Perm, Nga.

Chiếc xe được mệnh danh là "Cybervan" phiên bản Nga này thực chất là một sản phẩm độ chế thủ công (DIY) đầy ngẫu hứng. Nó không sở hữu bộ khung gầm đúc nguyên khối hay lớp thép không gỉ siêu cứng (ultra-hard 30X cold-rolled stainless-steel) trứ danh của Tesla. Thay vào đó, nó khoác lên mình những tấm kim loại được gò hàn thủ công, cố gắng mô phỏng lại hình dáng hình nêm đặc trưng của Cybertruck.

Dù chất lượng vật liệu khó có thể so sánh với bản gốc, nhưng nỗ lực tạo hình của chủ nhân chiếc xe cũng đủ khiến nó trở nên nổi bật và tách biệt hoàn toàn so với những chiếc Lada hay UAZ cũ kỹ đang lưu thông trên đường.

Sự bắt chước không chỉ dừng lại ở lớp vỏ kim loại thô sơ. Quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể thấy những nỗ lực "sao y bản chính" khá chi tiết. Phía đầu xe nổi bật với thanh đèn LED chạy ngang, một đặc điểm nhận diện không thể nhầm lẫn của ngôn ngữ thiết kế Tesla hiện đại. Kính chắn gió phẳng lì, được đặt ở góc nghiêng lớn, cùng với các hốc bánh xe được ốp nhựa đen hầm hố, tất cả đều cố gắng hét lên rằng: "Tôi là Cybertruck".

Tuy nhiên, sự tinh tế của bản gốc đã bị thay thế bằng sự thô kệch thực dụng ở phía đuôi xe, nơi một cánh cửa cuốn cồng kềnh - loại thường thấy ở các gara hoặc xe tải chở hàng - được lắp đặt thay cho thiết kế cửa thùng (tailgate) hiện đại.

Chiếc xe này không phải sản phẩm của Tesla mà là một bản độ chế, gây chú ý bởi vẻ ngoài sao chép giữa đường phố đầy tuyết.

Vậy nguồn gốc thực sự của "quái thú" này đến từ đâu? Theo các chuyên gia quan sát thị trường, bên dưới lớp vỏ bọc thép hào nhoáng kia nhiều khả năng là khung gầm của mẫu xe điện V90 đến từ Weiqiao New Energy (thuộc Weiqiao Pioneering Group) là dòng xe tải nhẹ/xe vận chuyển (van) thuần điện, nổi bật với cấu trúc toàn bộ bằng nhôm, trọng lượng siêu nhẹ và khả năng vận chuyển cao trong đô thị. Xe hướng tới mục tiêu hiệu quả, bền vững và thông minh cho logistics..

Điều thú vị là ngay cả bản thân chiếc V90 nguyên bản cũng đã bị giới phê bình chỉ trích vì vay mượn quá nhiều ý tưởng thiết kế từ Tesla. So với chiếc V90 nguyên bản, chủ nhân của bản độ tại Perm đã mạnh tay can thiệp vào kết cấu. Các cửa trượt bên hông tiện dụng và cửa sau chia đôi đã bị loại bỏ hoặc che lấp bởi các tấm ốp kim loại, nhằm tạo ra sự liền mạch giống với thiết kế nguyên khối (unibody) của Cybertruck. Dù những thay đổi này có thể làm giảm đi tính tiện dụng vốn có của một chiếc xe van, nhưng chúng lại phục vụ đắc lực cho mục đích gây chú ý.

Ngoại thất xe có các tấm ốp kim loại, hốc bánh xe ốp đen, thanh đèn LED phía trước và kính chắn gió phẳng góc cạnh giống Cybertruck, nhưng phía sau dùng cửa cuốn cồng kềnh.

Và mục đích đó dường như không phải là tạo ra một phương tiện di chuyển ưu việt hay một lời tri ân nghệ thuật đến Tesla. Những logo và dòng chữ được dán trên sườn xe cho thấy đây nhiều khả năng là một chiêu trò marketing du kích (guerrilla marketing) của một doanh nghiệp địa phương.

Trong thời đại mà sự chú ý là tiền bạc, việc biến một chiếc xe van điện Trung Quốc thành một bản sao Cybertruck kỳ dị chắc chắn là một cách hiệu quả để khiến mọi người phải ngoái nhìn và bàn tán.

V90 đến từ Weiqiao New Energy (thuộc Weiqiao Pioneering Group) là dòng xe tải nhẹ/xe vận chuyển (van) thuần điện, nổi bật với cấu trúc toàn bộ bằng nhôm, trọng lượng siêu nhẹ và khả năng vận chuyển cao trong đô thị. Xe hướng tới mục tiêu hiệu quả, bền vững và thông minh cho logistics.

Dù bị coi là một bản sao lỗi hay một trò đùa cơ khí, chiếc "Cybervan" tại Perm vẫn chứng minh sức ảnh hưởng khủng khiếp của thiết kế Tesla Cybertruck đối với văn hóa đại chúng toàn cầu. Nó cũng cho thấy sự tháo vát và khiếu hài hước của những người thợ cơ khí Nga, những người sẵn sàng biến những điều không thể thành có thể, dù kết quả đôi khi trông giống như một chiếc xe bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng kinh phí thấp đã quyết định bỏ cuộc giữa chừng. Trong cái lạnh giá của mùa đông nước Nga, sự xuất hiện của chiếc xe này ít nhất cũng đã mang lại một chút hơi ấm từ những tiếng cười và sự tò mò cho người đi đường.