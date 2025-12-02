Elon Musk đào trúng 'mỏ vàng': Doanh số Tesla tại đây lập kỷ lục ngoạn mục, vượt mặt 'ông lớn' châu Âu dù chưa hết năm

Tesla vừa trở thành thương hiệu xe hơi bán chạy nhất tại Na Uy - điểm sáng hiến hoi với CEO Elon Musk trong bối cảnh hoạt động trên toàn cầu đang gặp khó.

Theo Liên đoàn Đường bộ Na Uy (OFV), số xe Tesla đăng ký mới tại nước này là 6.215 trong tháng 11, nâng tổng số xe đăng ký trong 11 tháng đầu năm lên 28.606 chiếc. Con số này vượt kỷ lục 26.575 xe mà Volkswagen thiết jlập năm 2016.

Doanh số xe Tesla tại Na Uy từ đầu 2025.

Mẫu xe Tesla bán chạy nhất tại Na Uy là Model Y, với doanh dố tăng 34,6% từ đầu năm bất chấp làn sóng tẩy chay tại nhiều nước châu Âu do quan điểm chính trị của Elon Musk.

Doanh số bán ô tô tại Na Uy tăng 70% trong tháng 11 so với cùng kỳ, khi người tiêu dùng đẩy mạnh mua xe trước khi thuế xe điện tăng từ tháng 1/2026. Riêng Tesla ghi nhận doanh số gần gấp 3 lần so với tháng 11/2024. “Hiện tại thị trường xe ở Na Uy đang rất sôi động”, CEO OFV Geir Inge Stokke nói với Reuters.

Xe điện thuần chiếm 97,6% số xe mới bán ra trong tháng – phù hợp mục tiêu lâu nay của Na Uy là chấm dứt bán xe xăng và diesel từ năm 2025.

Trái ngược với thị trường Na Uy, doanh số toàn cầu của Tesla được dự báo giảm 7% trong năm 2025, theo Visible Alpha. Tại châu Âu, doanh số giảm khoảng 30% trong 10 tháng đầu năm và tiếp tục giảm trong tháng 11.

Na Uy là thị trường đầu tiên ngoài Bắc Mỹ của Tesla. Đây từng là bàn đạp quan trọng giúp hãng xây dựng vị thế nhà sản xuất xe điện hàng đầu thị trường nhờ chính sách trợ giá cho xe không phát thải.

Tại Na Uy, doanh số Model Y giảm mạnh đầu năm nhưng nhanh chóng phục hồi từ quý 3 sau khi Tesla tung ra phiên bản nâng cấp được chờ đợi từ lâu



Theo Reuters﻿