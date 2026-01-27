Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ấn Độ và EU hoàn tất thỏa thuận thương mại lịch sử sau gần 20 năm đàm phán

27-01-2026 - 19:29 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết New Delhi và EU đã hoàn tất thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt, sau gần hai thập kỷ đàm phán gián đoạn.

Theo Hãng tin Reuters , Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/1 cho biết Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất một thỏa thuận thương mại mang tính bước ngoặt, đánh dấu kết quả của gần hai thập kỷ đàm phán gián đoạn giữa hai bên, trong bối cảnh cả EU và Ấn Độ tìm cách giảm thiểu rủi ro từ mối quan hệ khó lường với Mỹ.

Ông Modi cho biết, sau gần hai thập kỷ đàm phán, thỏa thuận nói trên đã chính thức được hoàn tất. Kết quả này mở ra triển vọng để thị trường Ấn Độ - vốn rộng lớn nhưng được bảo hộ chặt chẽ - tiến tới thiết lập khuôn khổ thương mại tự do với Liên minh châu Âu, khối gồm 27 quốc gia thành viên và hiện là đối tác thương mại lớn nhất của New Delhi. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng mà còn mở ra những cơ hội mới để tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên.

“Hôm qua, một thỏa thuận quan trọng đã được ký kết giữa Liên minh châu Âu và Ấn Độ. Trên toàn thế giới, nhiều người gọi đây là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay. Thỏa thuận này sẽ mang lại những cơ hội lớn cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ và hàng triệu người dân châu Âu" , ông nói.

Ấn Độ và EU hoàn tất thỏa thuận thương mại lịch sử sau gần 20 năm đàm phán- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (bên trái), Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (bên phải) và Thủ tướng Ấn độ (giữa) chụp ảnh trước cuộc họp báo ở New Delhi. (Nguồn: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Ấn Độ, thỏa thuận này bao trùm khu vực kinh tế chiếm khoảng 25% GDP toàn cầu và gần 1/3 thương mại thế giới.

Dự kiến trong ngày 27/1, Thủ tướng Modi và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ chính thức đưa ra tuyên bố chung bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - EU ở New Delhi, đồng thời công bố các chi tiết của thoả thuận.

Trước đó, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và EU đạt khoảng 136,5 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2025.

Thỏa thuận Ấn Độ - EU được ký kết chỉ vài ngày sau khi EU hoàn tất một hiệp định quan trọng với khối Mercosur ở Nam Mỹ, tiếp nối các thỏa thuận đạt được trong năm ngoái với Indonesia, Mexico và Thụy Sĩ. Về phía Ấn Độ, New Delhi cũng vừa hoàn tất các hiệp định thương mại với Anh, New Zealand và Oman.

Giới phân tích cho rằng làn sóng các thỏa thuận thương mại này phản ánh nỗ lực toàn cầu nhằm “phòng ngừa rủi ro” trước Mỹ, trong bối cảnh chính sách thương mại khó lường của Washington đang gây sức ép lên các liên minh truyền thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ, trong khi một thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước đã đổ vỡ vào năm ngoái do bất đồng trong quá trình đàm phán.

Một quan chức chính phủ Ấn Độ am hiểu vấn đề cho biết, lễ ký kết chính thức thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và EU sẽ diễn ra sau khi hoàn tất quá trình rà soát pháp lý, dự kiến kéo dài từ 5 đến 6 tháng. “Chúng tôi kỳ vọng thỏa thuận sẽ được triển khai trong vòng một năm” , quan chức này cho hay.

Theo Khánh Ly

VTC News

