Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga đón tin dữ từ 140 triệu thùng dầu

28-01-2026 - 19:28 PM | Tài chính quốc tế

Nga đang gặp khó do lệnh trừng phạt.

Hàng triệu thùng dầu thô của Nga đang lênh đênh trên biển do các nhà máy lọc dầu Ấn Độ giảm mạnh lượng mua, khiến Moscow phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong việc tìm đầu ra ổn định cho nguồn xuất khẩu quan trọng này.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, trong 4 tuần kết thúc vào ngày 25/1, Nga xuất khẩu trung bình khoảng 3,18 triệu thùng dầu mỗi ngày. Dù khối lượng này không thay đổi nhiều so với tuần trước, nhưng đã giảm khoảng 680.000 thùng/ngày so với thời điểm cao nhất trước Giáng sinh và là mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Vấn đề đáng lo không nằm ở số lượng xuất khẩu, mà là các thùng dầu này đang đi về đâu. Lượng dầu Nga được giao đến các cảng Ấn Độ chỉ còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 12, mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Số liệu đầu tháng 1 cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục, với mức trung bình chỉ khoảng 1,12 triệu thùng/ngày.

Sự sụt giảm này trùng với thời điểm Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu Nga (từ 21/1/2026). Động thái này khiến dòng chảy thương mại và hiệu quả vận hành của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trở nên khó đoán và kém hiệu quả hơn.

Hậu quả là lượng dầu thô Nga đang chất đống trên biển. Ước tính hiện có khoảng 140 triệu thùng dầu thô Nga đang được chứa trên các tàu biển, tăng khoảng 60 triệu thùng so với cuối tháng 8. Một số tàu đang thả neo ngoài khơi bờ biển phía Tây Ấn Độ và gần Oman. Nhiều tàu khác đang di chuyển tới gần Trung Quốc hoặc bị kẹt tại các điểm trung chuyển như cảng Said và kênh đào Suez, nhưng không công bố điểm đến cuối cùng.

Một số lô hàng được bơm vào bể chứa tại Indonesia, chủ yếu tại các địa điểm như Karimun, Balikpapan và Tanjung Intan. Tuy nhiên, số chuyến hàng được dỡ thực sự vẫn rất ít, cho thấy các điểm tiếp nhận tiềm năng đang dần cạn kiệt.

Dù vậy, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô Nga chưa lao dốc. Trong 4 tuần tính đến ngày 25/1, giá trị xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga đạt khoảng 920 triệu USD mỗi tuần, tăng nhẹ 2% so với giai đoạn trước. Giá dầu Urals từ vùng Baltic tăng lên trung bình 38,44 USD/thùng, trong khi dầu từ Biển Đen tăng 0,70 USD lên 35,98 USD/thùng. Giá giao hàng đến Ấn Độ tăng lên khoảng 56,27 USD/thùng, cao nhất trong vòng 4 tuần.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với Nga là việc các biện pháp giám sát nghiêm ngặt hơn với "hạm đội tàu bóng tối" cùng sự thận trọng từ người mua quốc tế có thể biến các kho nổi thành nút thắt thay vì vùng đệm.

Theo Oilprice﻿

Mỹ bất ngờ hứng cú sốc từ nhiều nước đồng minh

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đồng USD bị bán tháo, tụt sát đáy 4 năm sau phát ngôn của ông Trump

Đồng USD bị bán tháo, tụt sát đáy 4 năm sau phát ngôn của ông Trump Nổi bật

Quốc gia chủ chốt BRICS được cho là có dự trữ vàng gấp đôi mức công bố, chỉ kém Mỹ gần 3.000 tấn

Quốc gia chủ chốt BRICS được cho là có dự trữ vàng gấp đôi mức công bố, chỉ kém Mỹ gần 3.000 tấn Nổi bật

AI đưa thông tin sai thì công ty cung cấp AI có phải bồi thường không? Tòa án Trung Quốc đưa ra phán quyết

AI đưa thông tin sai thì công ty cung cấp AI có phải bồi thường không? Tòa án Trung Quốc đưa ra phán quyết

18:45 , 28/01/2026
Khủng hoảng sữa công thức toàn cầu: Vụ thu hồi kỷ lục trên thị trường 87 tỷ USD bộc lộ điểm yếu chí mạng của an toàn thực phẩm

Khủng hoảng sữa công thức toàn cầu: Vụ thu hồi kỷ lục trên thị trường 87 tỷ USD bộc lộ điểm yếu chí mạng của an toàn thực phẩm

17:59 , 28/01/2026
Chặn bắt tàu ngầm chở lượng ma túy kỷ lục trị giá hàng triệu đô la

Chặn bắt tàu ngầm chở lượng ma túy kỷ lục trị giá hàng triệu đô la

17:26 , 28/01/2026
Nóng: 14.000 nhân sự 1 tập đoàn công nghệ đa quốc gia sắp bị sa thải, vị trí quan trọng cũng không khỏi liên đới

Nóng: 14.000 nhân sự 1 tập đoàn công nghệ đa quốc gia sắp bị sa thải, vị trí quan trọng cũng không khỏi liên đới

16:29 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên