Nga đón tin dữ từ 140 triệu thùng dầu

Hàng triệu thùng dầu thô của Nga đang lênh đênh trên biển do các nhà máy lọc dầu Ấn Độ giảm mạnh lượng mua, khiến Moscow phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong việc tìm đầu ra ổn định cho nguồn xuất khẩu quan trọng này.

Theo dữ liệu theo dõi tàu, trong 4 tuần kết thúc vào ngày 25/1, Nga xuất khẩu trung bình khoảng 3,18 triệu thùng dầu mỗi ngày. Dù khối lượng này không thay đổi nhiều so với tuần trước, nhưng đã giảm khoảng 680.000 thùng/ngày so với thời điểm cao nhất trước Giáng sinh và là mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Vấn đề đáng lo không nằm ở số lượng xuất khẩu, mà là các thùng dầu này đang đi về đâu. Lượng dầu Nga được giao đến các cảng Ấn Độ chỉ còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 12, mức thấp nhất trong hơn 3 năm. Số liệu đầu tháng 1 cho thấy xu hướng giảm vẫn tiếp tục, với mức trung bình chỉ khoảng 1,12 triệu thùng/ngày.

Sự sụt giảm này trùng với thời điểm Liên minh châu Âu (EU) áp lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm tinh chế từ dầu Nga (từ 21/1/2026). Động thái này khiến dòng chảy thương mại và hiệu quả vận hành của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trở nên khó đoán và kém hiệu quả hơn.

Hậu quả là lượng dầu thô Nga đang chất đống trên biển. Ước tính hiện có khoảng 140 triệu thùng dầu thô Nga đang được chứa trên các tàu biển, tăng khoảng 60 triệu thùng so với cuối tháng 8. Một số tàu đang thả neo ngoài khơi bờ biển phía Tây Ấn Độ và gần Oman. Nhiều tàu khác đang di chuyển tới gần Trung Quốc hoặc bị kẹt tại các điểm trung chuyển như cảng Said và kênh đào Suez, nhưng không công bố điểm đến cuối cùng.

Một số lô hàng được bơm vào bể chứa tại Indonesia, chủ yếu tại các địa điểm như Karimun, Balikpapan và Tanjung Intan. Tuy nhiên, số chuyến hàng được dỡ thực sự vẫn rất ít, cho thấy các điểm tiếp nhận tiềm năng đang dần cạn kiệt.

Dù vậy, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô Nga chưa lao dốc. Trong 4 tuần tính đến ngày 25/1, giá trị xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga đạt khoảng 920 triệu USD mỗi tuần, tăng nhẹ 2% so với giai đoạn trước. Giá dầu Urals từ vùng Baltic tăng lên trung bình 38,44 USD/thùng, trong khi dầu từ Biển Đen tăng 0,70 USD lên 35,98 USD/thùng. Giá giao hàng đến Ấn Độ tăng lên khoảng 56,27 USD/thùng, cao nhất trong vòng 4 tuần.

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất đối với Nga là việc các biện pháp giám sát nghiêm ngặt hơn với "hạm đội tàu bóng tối" cùng sự thận trọng từ người mua quốc tế có thể biến các kho nổi thành nút thắt thay vì vùng đệm.

Theo Oilprice﻿