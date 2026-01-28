Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chặn bắt tàu ngầm chở lượng ma túy kỷ lục trị giá hàng triệu đô la

28-01-2026 - 17:26 PM | Tài chính quốc tế

Các cơ quan thực thi pháp luật vừa tiến hành một chiến dịch ngăn chặn một âm mưu buôn lậu lượng lớn ma túy từ Mỹ Latinh sang châu Âu.

Một liên minh quốc tế gồm các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành một chiến dịch độc đáo trên Đại Tây Dương, ngăn chặn âm mưu buôn lậu một lượng lớn ma túy từ Mỹ Latinh sang châu Âu.

Cảnh sát Bồ Đào Nha, với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan tình báo Mỹ và Anh, đã theo dõi và chặn bắt một "tàu ngầm chở ma túy" chuyên dụng, vận chuyển gần 9 tấn cocaine.

Trong cuộc tấn công vào chiếc tàu bán ngầm này, bốn thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ, trong đó có ba công dân Colombia và một người Venezuela, những người chịu trách nhiệm về công tác hậu cần phức tạp xuyên đại dương.

Mặc dù đã bắt giữ thành công các nghi phạm, giai đoạn cuối cùng của chiến dịch đã bị ảnh hưởng bởi việc mất một số bằng chứng: trong quá trình thu giữ hàng hóa, tàu ngầm mất ổn định và chìm, kéo theo 35 kiện hàng nặng chứa chất cấm xuống đáy biển.

Tuy nhiên, quy mô của vụ thu giữ và chính việc chặn bắt được một thiết bị tinh vi như vậy đã chứng minh hiệu quả ngày càng tăng của sự hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy Nam Mỹ.

Chính quyền châu Âu nhấn mạnh rằng, việc sử dụng các tàu ngầm "vô hình" như vậy đã trở thành tiêu chuẩn trong buôn bán ma túy, nhưng các hoạt động tình báo phối hợp cho phép chặn đứng ngay cả những tuyến đường cung cấp tinh vi nhất ở sâu trong Đại Tây Dương.

Theo Avia-pro

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
tàu ngầm

