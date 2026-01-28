Bắc Kinh quay xe, Jensen Huang "nhận quà" ngày cuối năm

Theo hai nguồn tin giấu tên, ByteDance, Alibaba và Tencent đã được chấp thuận mua tổng cộng hơn 400.000 chip H200, trong khi nhiều doanh nghiệp khác hiện đang xếp hàng chờ các đợt phê duyệt tiếp theo.

Quyết định trên được đưa ra trong thời gian Tổng giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, đang có chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này, theo các nguồn tin.

Tại thời điểm bài viết được đăng tải, các bộ ngành phụ trách công nghiệp và thương mại của Trung Quốc cũng như Nvidia chưa phản hồi các yêu cầu bình luận. ByteDance, Alibaba và Tencent cũng chưa đưa ra phản hồi.

H200 – con chip AI mạnh thứ hai của Nvidia – đã trở thành một điểm nóng lớn trong quan hệ Mỹ - Trung. Bất chấp nhu cầu rất cao từ các doanh nghiệp Trung Quốc và việc Mỹ đã cấp phép xuất khẩu, sự do dự của Bắc Kinh trong việc cho phép nhập khẩu vẫn là rào cản chính đối với các lô hàng.

Đầu tháng này, Mỹ chính thức “bật đèn xanh” cho Nvidia bán chip H200 sang Trung Quốc, nơi công ty đang ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Trung Quốc vẫn là bên có quyền quyết định cuối cùng việc cho phép các lô hàng được nhập khẩu hay không.

Trong những tuần gần đây, vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có chấp thuận hay không, khi chính phủ muốn cân bằng giữa việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với chip AI tiên tiến và việc nuôi dưỡng ngành bán dẫn trong nước. Trước đó, Reuters đưa tin cơ quan hải quan Trung Quốc đã thông báo với các đại lý rằng chip H200 không được phép nhập cảnh vào Trung Quốc.

Dù vậy, các công ty công nghệ Trung Quốc đã đặt hàng hơn hai triệu chip H200, vượt xa lượng hàng tồn kho sẵn có của Nvidia, theo một báo cáo của Reuters hồi tháng trước.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu doanh nghiệp khác sẽ được phê duyệt trong các đợt tiếp theo, cũng như các tiêu chí mà Bắc Kinh đang sử dụng để xác định đối tượng đủ điều kiện.

Ông Jensen Huang đã tới Thượng Hải vào thứ Sáu tuần trước để tham dự các hoạt động thường niên với nhân viên Nvidia tại Trung Quốc, trước khi di chuyển tới Bắc Kinh và một số thành phố khác, Reuters cho biết.

Việc phê duyệt nhập khẩu chip H200 cho thấy Bắc Kinh đang ưu tiên nhu cầu của các “ông lớn” Internet Trung Quốc – những doanh nghiệp đang chi hàng tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển dịch vụ AI và cạnh tranh với các đối thủ Mỹ, bao gồm OpenAI.

Dù các công ty Trung Quốc như Huawei hiện đã có những sản phẩm tiệm cận hiệu năng của chip H20 của Nvidia – trước đây là con chip AI tiên tiến nhất mà hãng được phép bán sang Trung Quốc – nhưng vẫn còn khoảng cách rất lớn so với H200.

Theo Reuters, chip H200 mang lại hiệu năng cao hơn khoảng sáu lần so với H20.

Tuy vậy, Bắc Kinh cũng đã thảo luận về khả năng yêu cầu các doanh nghiệp phải mua một tỷ lệ nhất định chip nội địa như một điều kiện để được phê duyệt nhập khẩu chất bán dẫn nước ngoài, phản ánh nỗ lực tiếp tục thúc đẩy ngành bán dẫn trong nước.

Tham khảo: Reuters﻿