Nóng: Một chuỗi bán lẻ nổi tiếng của Mỹ vừa bị kiện vì quảng cáo gian dối

Hai phụ nữ tại Nam California vừa đệ đơn kiện Costco, cáo buộc tập đoàn bán lẻ này quảng cáo sai sự thật khi dán nhãn gà quay “không chứa chất bảo quản”, trong khi thực tế sản phẩm vẫn sử dụng các phụ gia nhất định.

Theo đơn kiện tập thể được nộp ngày 22/1 lên Tòa án Quận phía Nam California, gà quay của Costco được chế biến với hai thành phần là natri photphat và carrageenan – những chất mà nguyên đơn cho rằng có chức năng bảo quản. Đơn kiện nêu rõ, cả hai nguyên đơn sẽ không mua sản phẩm nếu biết chúng có chứa các chất này.

Hồ sơ vụ kiện kèm theo hình ảnh biển quảng cáo gà quay tẩm gia vị Kirkland Signature, được bán với giá 4,99 USD. Tấm biển - in chữ đen trên nền giấy trắng - liệt kê các đặc điểm của sản phẩm, bao gồm: không chứa gluten, không hương liệu nhân tạo và không chất bảo quản. Những thông tin tương tự trước đây cũng từng xuất hiện trên trang web của Costco.

Phản hồi trước vụ việc, Costco - có trụ sở tại Issaquah, bang Washington - cho biết họ đã loại bỏ nội dung liên quan đến “không chất bảo quản” khỏi các biển quảng cáo và nhãn thông tin sản phẩm. “Để đảm bảo tính nhất quán giữa nhãn mác trên gà quay và các biển báo trong kho cũng như trên website, chúng tôi đã gỡ bỏ các thông tin về chất bảo quản”, công ty cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

Costco cũng khẳng định việc sử dụng carrageenan và natri photphat nhằm mục đích giữ độ ẩm, cải thiện kết cấu và đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm trong quá trình chế biến. Theo công ty, cả hai thành phần này đều đã được các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm phê duyệt.

Theo National Institutes of Health (NIH), natri photphat là một phụ gia thực phẩm được sử dụng để duy trì độ ẩm hoặc màu sắc, đồng thời giúp ổn định thực phẩm đông lạnh. Food and Drug Administration (FDA) xếp chất này vào nhóm an toàn khi sử dụng trong thực phẩm, và nó cũng thường được dùng trong y tế như một loại thuốc nhuận tràng trước khi nội soi đại tràng. Carrageenan, một chất làm đặc có nguồn gốc từ rong biển, cũng được United States Department of Agriculture (USDA) đánh giá là an toàn cho tiêu dùng.

Dù vậy, đơn kiện cáo buộc Costco đã “đánh lừa” người tiêu dùng với số tiền thiệt hại có thể lên tới hàng chục hoặc hàng trăm triệu USD, khi quảng bá sản phẩm là không chứa chất bảo quản trong khi thực tế có sử dụng các phụ gia nói trên.

Theo hồ sơ tòa án, hai nguyên đơn là Bianca Johnston, cư trú tại Big Bear (California), và Anastasia Chernov, sống tại Escondido (California), cho biết họ ưu tiên lựa chọn thực phẩm không chứa chất bảo quản. Bà Johnston khai đã mua gà quay Costco vào tháng 12/2024 tại một cửa hàng ở Victorville, trong khi bà Chernov mua hai con gà vào tháng 2/2025 tại một cửa hàng ở San Marcos. Cả hai đều cho biết họ đã nhìn thấy biển quảng cáo tại quầy trưng bày ghi rõ sản phẩm “không chất bảo quản”.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ, dưới sự dẫn dắt của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., đang tăng cường giám sát và chỉ trích thực phẩm siêu chế biến. Phụ gia thực phẩm là một trong những yếu tố thường được nhắc tới trong nhóm sản phẩm này. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng lưu ý rằng một số phụ gia đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài thời hạn sử dụng và ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

Vụ kiện liên quan đến gà quay “không chất bảo quản” tại Nam California không phải là lần đầu tiên Costco đối mặt với các cáo buộc về ghi nhãn hoặc quảng cáo gây hiểu nhầm. Trong nhiều năm qua, tập đoàn bán lẻ lớn của Mỹ này đã nhiều lần bị kiện tại các tòa án liên bang và tiểu bang, chủ yếu xoay quanh quyền lợi người tiêu dùng và tính minh bạch của thông tin sản phẩm.

Tại Mỹ, nơi các vụ kiện tập thể diễn ra phổ biến, Costco từng là bị đơn trong nhiều vụ việc liên quan đến cách mô tả sản phẩm thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng mang thương hiệu riêng Kirkland Signature. Một số đơn kiện cáo buộc công ty sử dụng các thuật ngữ như “tự nhiên”, “không phụ gia” hoặc “không thành phần nhân tạo” theo cách có thể khiến người tiêu dùng hiểu sai, dù các thành phần đó vẫn được cơ quan chức năng cho phép sử dụng.

Điểm đáng chú ý trong các vụ kiện này là tranh chấp thường không tập trung vào mức độ an toàn thực phẩm. Phần lớn các nguyên đơn không cho rằng sản phẩm gây hại cho sức khỏe, mà lập luận rằng thông tin trên nhãn mác hoặc biển quảng cáo đã không phản ánh đầy đủ bản chất của sản phẩm, từ đó ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Được biết, Costco không chỉ là một chuỗi bán lẻ, mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa tiêu dùng toàn cầu. Với hơn bốn thập kỷ phát triển, Costco hiện diện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, thu hút hàng trăm triệu lượt khách mỗi năm, đồng thời sở hữu cộng đồng khách hàng trung thành hiếm có trong ngành bán lẻ.

Một trong những yếu tố làm nên độ nổi tiếng của Costco là mô hình bán buôn dựa trên hội viên. Khách hàng phải trả phí thường niên để mua sắm, nhưng đổi lại là mức giá thấp ổn định, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ và trải nghiệm mua sắm nhất quán trên toàn hệ thống. Mô hình này tạo ra cảm giác “được chọn lọc”, khiến việc trở thành hội viên Costco không đơn thuần là mua sắm, mà là tham gia vào một cộng đồng tiêu dùng riêng biệt.

Theo: The NY Times, Reuters