Hôm nay, ông Trump sẽ công bố người kế nhiệm Chủ tịch FED Jerome Powell

Hôm 29/1, phát biểu tại buổi công chiếu bộ phim “Melania” – bộ phim về Đệ nhất phu nhân Melania Trump – Tổng thống Trump nói rằng quá trình lựa chọn người kế nhiệm Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell, vốn bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, sắp đi đến hồi kết.

“Tôi sẽ công bố Chủ tịch Fed vào sáng mai,” ông Trump nói. Khi được hỏi liệu ông đã thực sự chốt được lựa chọn hay chưa, ông đáp: “Có rồi, tôi phải có chứ, nếu không thì tôi sẽ phải làm việc rất nhanh.”

Quy trình lựa chọn người thay thế ông Powell bắt đầu từ tháng 9 với danh sách 11 ứng viên, bao gồm các quan chức Fed hiện tại và trước đây, các nhà kinh tế và giới chuyên gia đầu tư Phố Wall. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã sàng lọc các ứng viên đủ điều kiện, rút gọn danh sách xuống còn năm người, rồi bốn người.

Bốn ứng viên cuối cùng được cho là gồm cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Thống đốc Fed đương nhiệm Christopher Waller và Giám đốc đầu tư mảng thu nhập cố định của BlackRock Rick Rieder.

Các thị trường dự đoán đã đặt cược vào việc ai sẽ giành được vị trí này. Hassett từng dẫn đầu trong một thời gian dài, sau đó là Warsh, và trong vài ngày gần đây là Rieder. Tuy nhiên, đến tối thứ Năm, cục diện đã đảo chiều khi Kalshi đánh giá Warsh là ứng viên áp đảo với xác suất lên tới 80%.

Ông Trump cho biết thêm rằng người được chọn là “một người đáng lẽ đã có thể đảm nhiệm vị trí này từ vài năm trước.” Ông Warsh được biết là đã từng nằm trong danh sách cân nhắc vào năm 2017, khi ông Trump quyết định đề cử ông Powell.

Một nguồn tin trong chính quyền nói với CNBC rằng ông Warsh đã có mặt tại Nhà Trắng vào thứ Năm. Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng đã bác bỏ những đồn đoán này.

“Tổng thống Trump sẽ đưa ra thông báo về lựa chọn của ông cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang vào thời điểm thích hợp. Mọi thông tin và đưa tin liên quan đến quy trình đề cử Chủ tịch Fed trước thời điểm đó đều là lãng phí thời gian của tất cả mọi người,” người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho biết.

Về phần mình, ông Powell từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến việc liệu ông có tiếp tục ở lại Fed sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch kết thúc vào tháng 5 hay không. Ông Powell có quyền lựa chọn tiếp tục đảm nhiệm hai năm còn lại trong nhiệm kỳ Thống đốc Fed của mình.

Tham khảo: CNBC﻿