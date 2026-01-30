Nóng: Một ngân hàng hơn 150 tuổi bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) vừa tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin. Khoảng 30 công tố viên tham gia vào công cuộc khám xét này.

Vụ việc xoay quanh những nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022. Deutsche Bank được cho là đã chậm trễ trong việc gửi tới cơ quan chức năng báo cáo liên quan đến các công ty của nhà tài phiệt.

Theo luật, các ngân hàng có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch bị nghi có dấu hiệu rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp vi phạm, các ngân hàng có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn.

Truyền thông Đức cho biết vụ việc này không chỉ liên quan đến các khoản thanh toán được chuyển tới Deutsche Bank thông qua một ngân hàng đại lý của Nga, mà liên quan đến mối quan hệ kinh doanh trước đây giữa ngân hàng này và các công ty của tỷ phú Abramovich. Đại diện Deutsche Bank xác nhận vụ việc và khẳng định phía ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Cuộc khám xét diễn ra một ngày trước khi Deutsche Bank dự kiến tổ chức họp báo công bố báo cáo tài chính thường niên với thông báo mức lợi nhuận kỷ lục. Những năm gần đây, ngân hàng này cũng nhiều lần bị xử phạt do chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Những tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền của ngân hàng này từng được đánh giá là nghiêm trọng, buộc Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) phải cử một đặc phái viên giám sát từ năm 2018 đến cuối năm 2024 nhằm theo dõi và thúc đẩy quá trình khắc phục.

Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu euro liên quan đến các giao dịch của một người chú của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng trung gian.

Được biết, tính đến năm 2026, Deutsche Bank có tuổi đời 156 năm. Đây là một trong những ngân hàng lâu đời và có ảnh hưởng nhất châu Âu, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa của Đức và sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo: Reuters﻿