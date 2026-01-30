Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Một ngân hàng hơn 150 tuổi bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

30-01-2026 - 08:34 AM | Tài chính quốc tế

Đại diện ngân hàng đã xác nhận vụ việc và khẳng định đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Nóng: Một ngân hàng hơn 150 tuổi bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền- Ảnh 1.

Văn phòng Công tố Frankfurt phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) vừa tiến hành khám xét trụ sở chính của ngân hàng Deutsche Bank tại Frankfurt cùng một chi nhánh tại Berlin. Khoảng 30 công tố viên tham gia vào công cuộc khám xét này.

Vụ việc xoay quanh những nghi ngờ sai phạm trong công tác phòng chống rửa tiền. Đối tượng liên quan vụ việc được cho là tỷ phú người Nga Roman Abramovich, hiện đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) kể từ tháng 3/2022. Deutsche Bank được cho là đã chậm trễ trong việc gửi tới cơ quan chức năng báo cáo liên quan đến các công ty của nhà tài phiệt.

Theo luật, các ngân hàng có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức mọi giao dịch bị nghi có dấu hiệu rửa tiền cho cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp vi phạm, các ngân hàng có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn.

Truyền thông Đức cho biết vụ việc này không chỉ liên quan đến các khoản thanh toán được chuyển tới Deutsche Bank thông qua một ngân hàng đại lý của Nga, mà liên quan đến mối quan hệ kinh doanh trước đây giữa ngân hàng này và các công ty của tỷ phú Abramovich. Đại diện Deutsche Bank xác nhận vụ việc và khẳng định phía ngân hàng đang hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.

Nóng: Một ngân hàng hơn 150 tuổi bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền- Ảnh 2.

Cuộc khám xét diễn ra một ngày trước khi Deutsche Bank dự kiến tổ chức họp báo công bố báo cáo tài chính thường niên với thông báo mức lợi nhuận kỷ lục. Những năm gần đây, ngân hàng này cũng nhiều lần bị xử phạt do chậm trễ trong việc báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Những tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền của ngân hàng này từng được đánh giá là nghiêm trọng, buộc Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin) phải cử một đặc phái viên giám sát từ năm 2018 đến cuối năm 2024 nhằm theo dõi và thúc đẩy quá trình khắc phục.

Gần đây nhất, Deutsche Bank bị phạt 7 triệu euro liên quan đến các giao dịch của một người chú của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad, trong đó ngân hàng đóng vai trò là ngân hàng trung gian.

Được biết, tính đến năm 2026, Deutsche Bank có tuổi đời 156 năm. Đây là một trong những ngân hàng lâu đời và có ảnh hưởng nhất châu Âu, gắn liền với quá trình công nghiệp hóa của Đức và sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu.

Theo: Reuters﻿

Theo Vũ Anh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Trump truyên bố ‘đồng USD đang có diễn biến rất tốt’, nhưng thị trường lại tháo chạy: Chuyện gì đang xảy ra?

Tổng thống Trump truyên bố ‘đồng USD đang có diễn biến rất tốt’, nhưng thị trường lại tháo chạy: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Loạt cổ phiếu BĐS tăng mạnh sau 'tin đồn' Trung Quốc dỡ “ba lằn ranh đỏ’

Loạt cổ phiếu BĐS tăng mạnh sau 'tin đồn' Trung Quốc dỡ “ba lằn ranh đỏ’ Nổi bật

Nhìn chiếc điện thoại này là đủ thấy Samsung đã "đem con bỏ chợ"?

Nhìn chiếc điện thoại này là đủ thấy Samsung đã "đem con bỏ chợ"?

08:23 , 30/01/2026
Lụi bại ở đâu không rõ, Nga vẫn "lên đỉnh" ở lĩnh vực khó nhất thế giới: Chưa ai làm được điều tương tự

Lụi bại ở đâu không rõ, Nga vẫn "lên đỉnh" ở lĩnh vực khó nhất thế giới: Chưa ai làm được điều tương tự

08:06 , 30/01/2026
Bức ảnh chụp giữa đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người thốt lên: "Thương cho những đứa trẻ!"

Bức ảnh chụp giữa đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người thốt lên: "Thương cho những đứa trẻ!"

07:40 , 30/01/2026
Chuyện gì đây: Giá vàng mất hơn 372 USD/ounce trong vài tiếng

Chuyện gì đây: Giá vàng mất hơn 372 USD/ounce trong vài tiếng

07:21 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên