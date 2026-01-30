Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện gì đây: Giá vàng mất hơn 372 USD/ounce trong vài tiếng

30-01-2026 - 07:21 AM | Tài chính quốc tế

Giá vàng đang biến động mạnh.

Chuyện gì đây: Giá vàng mất hơn 372 USD/ounce trong vài tiếng- Ảnh 1.

Sau khi thiết lập các cột mốc lịch sử đầy ấn tượng, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch tối ngày 29/1 đã chứng kiến những đợt rung lắc dữ dội với biên độ dao động cực lớn.

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, thị trường kim loại quý đã trải qua một kịch bản đầy kịch tính khi giá liên tục "nhảy múa" qua các ngưỡng tâm lý quan trọng.

Mở đầu khung giờ này, sự hưng phấn từ thị trường châu Âu vẫn tiếp tục đẩy giá vàng duy trì ở mức cao ngất ngưởng, chạm đỉnh ngắn hạn tại 5.523 USD/ounce vào lúc 19 giờ 15 phút.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi thị trường bước vào phiên giao dịch Mỹ từ sau 20 giờ. Một làn sóng bán tháo để chốt lời quy mô lớn đã bùng phát ngay khi giá vừa chớm vượt qua các ngưỡng kháng cự cao.

Chuyện gì đây: Giá vàng mất hơn 372 USD/ounce trong vài tiếng- Ảnh 2.

Áp lực này mạnh đến mức chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, giá vàng đã bị đẩy xuống dưới mốc 5.500 USD và liên tục xuyên thủng các tầng hỗ trợ phía dưới.

Đến khoảng 23h, giá vàng rơi xuống mức thấp nhất trong phiên tại 5.151 USD/ounce, tương đương với việc bốc hơi khoảng 372 USD chỉ trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên sau đó, nhịp rơi thẳng đứng bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi gặp vùng hỗ trợ kỹ thuật cứng. Kim loại quý bước vào trạng thái tích lũy và hồi phục nhẹ, dao động quanh ngưỡng 5.200 USD/ounce.

Sự thận trọng của các nhà đầu tư đang bao trùm thị trường khi chỉ số đồng USD (DXY) vẫn duy trì sự ổn định ở mức 96,35 điểm và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4,15%.

Theo Băng Băng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Trump truyên bố ‘đồng USD đang có diễn biến rất tốt’, nhưng thị trường lại tháo chạy: Chuyện gì đang xảy ra?

Tổng thống Trump truyên bố ‘đồng USD đang có diễn biến rất tốt’, nhưng thị trường lại tháo chạy: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Loạt cổ phiếu BĐS tăng mạnh sau 'tin đồn' Trung Quốc dỡ “ba lằn ranh đỏ’

Loạt cổ phiếu BĐS tăng mạnh sau 'tin đồn' Trung Quốc dỡ “ba lằn ranh đỏ’ Nổi bật

1 tỉnh của Trung Quốc giàu gần bằng Nga, vượt qua Hàn – Úc: Đối tác thương mại rất quan trọng của Việt Nam

1 tỉnh của Trung Quốc giàu gần bằng Nga, vượt qua Hàn – Úc: Đối tác thương mại rất quan trọng của Việt Nam

07:11 , 30/01/2026
Từng "thống trị" ở Venezuela, thứ thiết yếu từ Nga bị hàng Mỹ thay thế hoàn toàn sau vụ bắt giữ ông Maduro

Từng "thống trị" ở Venezuela, thứ thiết yếu từ Nga bị hàng Mỹ thay thế hoàn toàn sau vụ bắt giữ ông Maduro

22:42 , 29/01/2026
NASA sắp làm 1 việc vô cùng quan trọng

NASA sắp làm 1 việc vô cùng quan trọng

22:21 , 29/01/2026
UAV "made in Israel" đang làm những điều tưởng không thể: Rung chuyển một lĩnh vực toàn cầu

UAV "made in Israel" đang làm những điều tưởng không thể: Rung chuyển một lĩnh vực toàn cầu

22:06 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên