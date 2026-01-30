Chuyện gì đây: Giá vàng mất hơn 372 USD/ounce trong vài tiếng

Sau khi thiết lập các cột mốc lịch sử đầy ấn tượng, giá vàng thế giới trong phiên giao dịch tối ngày 29/1 đã chứng kiến những đợt rung lắc dữ dội với biên độ dao động cực lớn.

Trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ tối nay theo giờ Việt Nam, thị trường kim loại quý đã trải qua một kịch bản đầy kịch tính khi giá liên tục "nhảy múa" qua các ngưỡng tâm lý quan trọng.

Mở đầu khung giờ này, sự hưng phấn từ thị trường châu Âu vẫn tiếp tục đẩy giá vàng duy trì ở mức cao ngất ngưởng, chạm đỉnh ngắn hạn tại 5.523 USD/ounce vào lúc 19 giờ 15 phút.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi hoàn toàn khi thị trường bước vào phiên giao dịch Mỹ từ sau 20 giờ. Một làn sóng bán tháo để chốt lời quy mô lớn đã bùng phát ngay khi giá vừa chớm vượt qua các ngưỡng kháng cự cao.

Áp lực này mạnh đến mức chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ, giá vàng đã bị đẩy xuống dưới mốc 5.500 USD và liên tục xuyên thủng các tầng hỗ trợ phía dưới.

Đến khoảng 23h, giá vàng rơi xuống mức thấp nhất trong phiên tại 5.151 USD/ounce, tương đương với việc bốc hơi khoảng 372 USD chỉ trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên sau đó, nhịp rơi thẳng đứng bắt đầu có dấu hiệu chững lại khi gặp vùng hỗ trợ kỹ thuật cứng. Kim loại quý bước vào trạng thái tích lũy và hồi phục nhẹ, dao động quanh ngưỡng 5.200 USD/ounce.

Sự thận trọng của các nhà đầu tư đang bao trùm thị trường khi chỉ số đồng USD (DXY) vẫn duy trì sự ổn định ở mức 96,35 điểm và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4,15%.