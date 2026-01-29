Loạt cổ phiếu BĐS tăng mạnh sau 'tin đồn' Trung Quốc dỡ “ba lằn ranh đỏ’

Theo tờ Beijing News, Trung Quốc không còn yêu cầu nhà phát triển bất động sản phải nộp báo cáo về “ba lằn ranh đỏ” hàng tháng. Thông tin này sau đó được một tờ báo tài chính uy tín của Mỹ đăng lại.

“Ba lằn ranh đỏ” là chính sách tài chính do Trung Quốc áp dụng từ tháng 8/2020 để siết chặt nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản, nhằm giảm thiểu rủi ro hệ thống. Quy định này bao gồm: nợ phải trả không vượt quá 70% tổng tài sản, nợ ròng không vượt quá 100% vốn chủ sở hữu, và tiền mặt dự trữ phải đủ trả nợ ngắn hạn.

Tuy nhiên, một số công ty bất động sản đang gặp khó khăn vẫn phải báo cáo định kỳ các chỉ số tài chính như tỷ lệ tài sản trên nợ cho các cơ quan chức năng.

Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư cho là dấu hiệu Bắc Kinh đã thay đổi lập trường mạnh mẽ đối với lĩnh vực bất động sản, vốn từng là động lực tăng trưởng nhưng và giờ đây lại là gánh nặng lâu dài cho nền kinh tế.

“Ba lằn ranh đỏ” là một phần quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm kìm hãm cơn sốt bất động sản kéo dài vốn đã tạo ra những khoản nợ khổng lồ và làm dấy lên nỗi lo ngại về hậu quả kinh tế.

Nhưng các biện pháp này lại khiến tình trạng trì trệ kéo dài nhiều năm thêm trầm trọng, đẩy các nhà phát triển bất động sản vỡ nợ tổng cộng khoảng 130 tỷ USD. Trong đó có sự sụp đổ của Tập đoàn China Evergrande – từng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất nước và là biểu tượng cho những năm tháng bùng nổ và suy thoái của ngành bất động sản Trung Quốc.

Cổ phiếu BĐS Trung Quốc tăng vọt sau tin đồn về lằn ranh đỏ.

Cổ phiếu các công ty bất động sản Trung Quốc niêm yết tại Hồng Kông tăng mạnh sau thông tin trên. Sunac tăng hơn 22%, China Aoyuan tăng trên 16%, Country Garden tăng 14,5%, Shimao Group tăng gần 16%. Chỉ số Bloomberg Intelligence về cổ phiếu các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã tăng tới 7,3% vào 29/1, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2025.

