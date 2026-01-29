S&P 500 lập kỷ lục chưa từng có 7.000 điểm, chứng khoán Mỹ 'im ắng' sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Chỉ số S&P 500 kết phiên giảm 0,01% về mức 6.978,03. Trong phiên, chỉ số này có thời điểm vươn lên mức cao kỷ lục 7.002,28 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,17% lên mức 23.857,45. Chỉ số Dow Jones gần như đi ngang, tăng 12,19 điểm, tương đương 0,02%, để chốt phiên ở mức 49.015,60 điểm.

Fed giữ nguyên lãi suất chuẩn ở phạm vi từ 3,5% - 3,75%. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng lên sau quyết định này. Ngân hàng trung ương tuyên bố hoạt động kinh tế mở rộng với tốc độ ổn định và tỷ lệ thất nghiệp không đáng lo ngại.

"Tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng thật khó để nhìn vào dữ liệu sắp tới và nói chính sách hiện tại siết quá chặt", Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong họp báo.

Dựa trên những phân tích đó, chuyên gia Jed Ellerbroek của Argent Capital Management dự đoán ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cho đến khi nhiệm kỳ của ông Powell kết thúc vào tháng 5.

Ông Christian Hantel, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Vontobel Asset Management, nhận định triển vọng kinh tế Mỹ hiện vẫn tích cực, với tăng trưởng duy trì và thị trường lao động dù có dấu hiệu chững lại nhưng đã ổn định hơn. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của Fed, khiến việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn thiếu cơ sở thuyết phục.

Theo ông Hantel, các cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang vào tháng 3 và tháng 6 có thể là những thời điểm Fed cân nhắc điều chỉnh chính sách. Tuy nhiên, khả năng này cũng có thể bị lùi sang nửa cuối năm 2026 nếu điều kiện kinh tế chưa phù hợp.

Đà tăng của thị trường được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu chip, sau khi nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Cổ phiếu Seagate Technology tăng hơn 19% sau khi công ty hạ tầng lưu trữ dữ liệu này báo cáo lợi nhuận và doanh thu quý 2 vượt dự báo của giới phân tích. Giám đốc điều hành Dave Mosley cho biết nhu cầu lưu trữ dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo đang tăng mạnh.

Bên cạnh đó, tập đoàn thiết bị bán dẫn ASML công bố lượng đơn hàng kỷ lục và đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2026, nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, cổ phiếu đã đảo chiều tăng và ghi nhận mức giảm 2%.

Theo Reuters, Trung Quốc đã cấp phép cho ByteDance, Alibaba và Tencent mua chip Al H200 của Nvidia. Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Nvidia tăng gần 2%. Nhiều cổ phiếu bán dẫn khác như Advanced Micro Devices, Micron Technology và Taiwan Semiconductor Manufacturing cũng đồng loạt tăng.

Giới đầu tư đồng thời theo dõi diễn biến của đồng USD, sau khi đồng tiền này ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, với mức giảm hơn 1%. Trong vòng một năm, USD đã mất hơn 10% giá trị. Đà giảm diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ quan điểm cho rằng đồng USD đã suy yếu quá mức và cho rằng đồng tiền này vẫn đang "hoạt động rất tốt". Sang ngày thứ Tư, đồng USD hồi phục nhẹ.

Trong tuần này, loạt doanh nghiệp công nghệ lớn cũng sẽ công bố báo cáo tài chính. Microsoft, Meta Platforms và Tesla dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý sau khi thị trường đóng cửa ngày thứ Tư. Apple sẽ công bố báo cáo vào ngày thứ Năm theo giờ Mỹ.

Theo CNBC