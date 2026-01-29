Giá vàng tăng dựng đứng, lập kỷ lục chưa từng có 5.500 USD/ounce: Nhịp điều chỉnh sắp xuất hiện?

Tính đến 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,9%, lên 5.554,76 USD/ ounce. Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 5.591,61 USD.

Giá vàng lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD/ounce vào ngày thứ Hai và đã tăng hơn 500 USD chỉ trong 4 phiên giao dịch.

Theo chuyên gia phân tích thị trường Tony Sycamore tại IG, đà tăng của vàng được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, dòng tiền mạnh từ các quỹ, cùng nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng gia tăng.

Ông cho rằng dù diễn biến tăng giá theo dạng “dốc đứng” cho thấy khả năng điều chỉnh có thể sớm xảy ra, các yếu tố nền tảng vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường trong suốt năm 2026. Theo đó, bất kỳ nhịp giảm giá nào cũng có thể trở thành cơ hội mua vào hấp dẫn.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán. Ông cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa nhằm vào Mỹ, Israel và các bên ủng hộ hai quốc gia này.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày thứ Tư đã quyết định giữ nguyên lãi suất, đúng như dự báo của thị trường.

Sau tuyên bố của Fed, giới đầu tư tăng đặt cược vào khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 6 và khó có khả năng hành động sớm hơn thời điểm này.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát trong tháng 12 nhiều khả năng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Vàng vốn được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro trước bất ổn và lạm phát. Kim loại quý này cũng hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp do không mang lãi suất. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 25%, sau khi tăng 64% trong năm 2025.

Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong tuần này, người tiêu dùng tại Thượng Hải và Hong Kong đã đổ xô đến các cửa hàng kinh doanh kim loại quý. Một bộ phận khách hàng đặt cược rằng giá vàng vẫn còn dư địa tăng tiếp.

Giá bạc giao ngay tăng 1,5%, lên 118,36 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 119,34 USD trong phiên.

Giá bạch kim giao ngay tăng nhẹ 0,1%, lên 2.697,54 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh lịch sử 2.918,80 USD vào ngày thứ Hai. Trong khi đó, giá palladium tăng 0,5%, lên 2.091,15 USD mỗi ounce.

Theo Reuters﻿