UAV "made in Israel" đang làm những điều tưởng không thể: Rung chuyển một lĩnh vực toàn cầu

Những đổi mới của Israel trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) đang làm thay đổi diện mạo toàn cầu của nền nông nghiệp bền vững.

Mặc dù có diện tích nhỏ, Israel sở hữu một trong những ngành nông nghiệp tiên tiến nhất thế giới. Thường được gọi là “Quốc gia khởi nghiệp”, Israel tận dụng điều kiện địa lý và khí hậu độc đáo của mình để phát triển các công nghệ nông nghiệp đột phá—đặc biệt là trong môi trường khô hạn, khan hiếm tài nguyên.

UAV "made in Israel" đang làm những điều tưởng không thể

Như các quốc gia nông nghiệp khác, Israel đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động nông nghiệp trong khi sản lượng đang tăng mạnh. Làm thế nào Israel có thể thu hẹp khoảng cách này? Bằng một loạt các công nghệ robot – bao gồm cả máy bay không người lái (UAV).

Ngay từ những ngày đầu thành lập quốc gia, Israel đã đặt việc nâng cao hiệu quả trong nông nghiệp lên hàng đầu. Hiện nay, UAV hiện đại đang được sử dụng trong mọi khía cạnh quản lý nông trại của Israel, từ thụ phấn và gieo hạt đến hái quả.

Nói đến UAV nông nghiệp Israel không thể không nhắc đến phát minh đột phá của các nhà nghiên cứu Đại học Hebrew (Israel) năm 2025, do TS. Ittai Herrmann dẫn đầu với UAV phát hiện cây trồng căng thẳng. Chiếc UAV thông minh này trang bị ba camera (siêu phổ, nhiệt, RGB) kết hợp AI học sâu.

Ảnh minh họa về UAV trong nông nghiệp.

Chiếc UAV này có thể chẩn đoán các tình huống căng thẳng phức tạp đối với cây trồng (một bài toán nông nghiệp khó thực hiện trước đây) thông qua việc phát hiện chính xác sự thiếu hụt nitơ và nước của cây. “Khả năng này rất quan trọng đối với nông nghiệp chính xác (precision agriculture) và để thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu” - TS. Ittai Herrmann cho biết.

Kế đến là Gas Fertilizers. Công ty này đang sử dụng UAV đánh giá điều kiện đất đai trên một cánh đồng, đặc biệt là sự thiếu hụt sắt và phốt pho có thể ảnh hưởng đến độ phì nhiêu. Dữ liệu thu thập được được sử dụng để lập kế hoạch gieo trồng và tưới tiêu cũng như sử dụng phân bón. Sau khi gieo trồng, UAV của công ty cũng xác định các sự cố trong hệ thống tưới tiêu, bao gồm rò rỉ hoặc hư hỏng; UAV cũng sử dụng ảnh nhiệt để xác định cây bị thiếu nước hoặc bị tưới quá nhiều và điều chỉnh điều kiện tưới tiêu cho phù hợp.

Nói đến UAV phát hiện cỏ dại/sâu bệnh/dịch bệnh và UAV phun thuốc chính xác thì phải nhắc đến cái tên Taranis của Israel. Sử dụng hình ảnh độ phân giải cao và trí tuệ nhân tạo, các UAV của Taranis hoạt động như máy bay viễn thám, giúp phát hiện "thiên địch" của cây trồng cũng như phun thuốc chính xác, thay vì phun thuốc trên toàn bộ cánh đồng, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác hại đến môi trường.

UAV hái quả của Tevel Aeronautics. Ảnh: Tevel Aeronautics

Một công ty khác của Israel, Tevel Aeronautics, đã thiết kế một UAV hái quả. Chỉ những quả táo chín mới được hái. Bằng công nghệ cảm biến và phân tích tiên tiến, UAV có thể đánh giá xem trái cây đã chín và có bị bệnh hay không; đối với những quả chưa chín (nhờ đánh giá hàm lượng đường), UAV hái quả được lập trình để quay lại và hái chúng vào một ngày khác. Mỹ, Ý và Chile đang nhập khẩu công nghệ UAV này.

Trong khi các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, đang phát triển các phương pháp tương tự dựa trên UAV, Israel được công nhận rộng rãi là quốc gia tiên phong trên toàn cầu. Ngày càng nhiều quốc gia ở châu Phi và châu Á như Ấn Độ, Madagascar, Ghana... đang nhập khẩu công nghệ của Israel thông qua các chương trình chuyển giao công nghệ nhằm cải thiện nông nghiệp nước mình.